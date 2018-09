"Aquí el humor lo tiene todo el mundo"

-se habrá documentado en profundidad del Carnaval, que aquí la gente es muy suya.

-Me he documentado y he descubierto algo increíble. Lo que más me gusta no es el concurso, que está muy bien, sino cómo lo vive la ciudad. Todo el mundo participa, familias enteras disfrazadas. Es un escenario cinematográfico maravilloso con un millón de posibilidades.

-¿Conocer Cádiz le ha cambiado la película?

-De alguna manera sí. Lo que yo tenía era un guión de género con personajes muy bien tratados con esa mezcla de gente de las chirigotas por un lado y los narcos, que son de fuera. El contraste me gustaba mucho. Aprovechas un día de carnaval para dar el golpe. Es genial. Y entre el thriller y la comedia, Cádiz, inevitablemente, te lleva a la comedia.

-Entonces el padre de la comedia madrileña hace su primera comedia andaluza.

-Lo del padre de la comedia madrileña es un poco una cruz que me ha caído. He hecho películas en Madrid porque vivo en Madrid y sale más barato rodar donde vives, pero Cádiz ha sido un descubrimiento y poder estar aquí tres o cuatro semanas rodando con esta arquitectura... Es un privilegio y de verdad que no lo digo por decirlo. En Andalucía sólo había estado trabajando en Granada haciendo Al sur de Granada, pero eso no era una comedia ni Granada tiene que ver mucho con Cádiz.

-No, la Andalucía oriental y la occidental son dos mundos distintos. Incluso podían ser comunidades diferentes.

-Ya me he dado cuenta. Pero tampoco esta película es propiamente una comedia. Tiene mucho de comedia porque tengo tendencia a ese género y el carácter de Cádiz te pide comedia, pero la parte de thriller es thriller y es en serio. Es una mezcla de géneros complicada y natural. Me atrae romper un poco las normas y conectar ambos planteamientos.

-En cualquier caso, usted ya estuvo metido en asuntos de drogas. Uno de sus grandes éxitos toca a la provincia de algún modo, Bajarse al moro.

-Apenas lo recuerdo. Estuvimos en Algeciras y recuerdo que también hicimos una escena en el ferry. Pero esto es una experiencia totalmente diferente. De Cádiz sólo conocía sus clichés. Una vez vine a dar una conferencia, pero fue dar la conferencia e irme. No me dio tiempo de nada. Pensaba que era un sitio donde veraneaban los ricos y bueno, lo del paro, la inmigración, la droga... lo que sale en las noticias. Pero en este año he venido muchas veces para las prelocalizaciones y he descubierto un lugar con un enorme sentido del humor. Qué pena haberlo descubierto tan tarde porque me hubiera gustado haber trabajado mucho más aquí. El humor, sin duda, es lo que más me ha llamado la atención.

-Sí, al parecer tenemos fama de graciosos.

-Es que el humor aquí lo tiene todo el mundo. Te montas en un taxi y antes de decir a dónde vas ya te han contado un chiste. Estoy muy contento con el casting y con la colaboración de los gaditanos. Todos parecen tener un actor dentro, todo lo interiorizan y a cada situación le sacan partido. Gente como Vera Luque o el Selu te ponen de buen humor al instante y te hacen vivir en una risa continua.

-Y hasta tenemos un alcalde carnavalero.

-Es un tipo estupendo. Me he reunido dos veces con él y desde el primer momento mostró una disposición a colaborar que no sabes cómo se agradece porque en un rodaje todo son dificultades. Con él da gusto tratar porque habla de forma llana y directa. Muy majo.