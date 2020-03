Los hoteles de la capital despiden a sus últimos clientes

A finales de la semana no habrá ya en la capital un hotel operativo. Algunos de ellos ya han cerrado sus puertas y el resto mantiene a pocos turistas, extranjeros, que abandonarán los establecimientos entre mañana y el sábado. Mientras, esperan confinados en los hoteles -en algunos casos sin salir de las habitaciones- el momento de regresar a sus países de origen.

En el Hotel Las Cortes de Cádiz, de la calle San Francisco, estaban gestionando este jueves las últimas salidas. "Mañana a las 6.30 se marchan los últimos clientes, unos alemanes que van a coger en Málaga el vuelo de regreso. Estos días en el establecimiento "el trabajo es arduo porque hay que explicar la situación a los clientes. Tenemos todo cancelado hasta después de Semana Santa", destaca su propietaria, Josefa Díaz. La empresaria gaditana envía un mensaje positivo: "Esto nos va a hacer reinventarnos. Vamos a tener más conciencia, más generosidad. Debemos mirarnos hacia dentro y ser mejores. Sacar lo positivo porque juntos somos más para levantar de nuevo nuestro país".

La familia Martínez, propietaria del SPA Cádiz Plaza, pasará el confinamiento de guardia dentro del hotel

El Hotel Spa Cádiz Plaza, en la glorieta Ingeniero La Cierva, cerrará entre hoy y mañana viernes. No está siendo fácil para una empresa familiar. "No tenemos una cadena detrás con recursos y ahorros. Y mantenemos más de 20 trabajadores", explica Noelia Martínez. No les queda otra que solicitar un ERTE. "Si no es inviable soportar las cargas, seguros sociales, impuestos, nóminas... y encima estamos pagando hipoteca", destaca. Para vigilar el inmueble la familia Martínez pasará el aislamiento "de guardia" en el propio hotel. Así están ahora los clientes que quedan. "El sábado se irán los últimos, que están en sus habitaciones. Menos mal que tienen balcones para airearse. Se les sube algún picnic cuando lo solicitan", ultima Nieves Martínez.

Están cerrados al público hoteles como el Tryp Caleta, hasta el 15 de abril, el Senator de la calle Rubio y Díaz, o el Parador Atlántico, que trabaja hoy en la gestión de cancelaciones. También en el Occidental Cádiz, de la cadena Barceló, están a la espera de que salgan los últimos clientes "entre el viernes y el sábado", En el Hotel de Francia y París, plaza de San Francisco, cerraron el martes, cuando se fueron los últimos clientes, hasta nuevo aviso. La mayoría de la plantilla "está de permiso", según informan desde el establecimiento hotelero. "De momento no se ha planteado hacer un ERTE", confirman.