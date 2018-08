Una hora para escapar

El asalto de la flota anglo-holandesa en 1596 dejó arrasada a Cádiz. El saqueo y el incendio de la ciudad provocan la sed de venganza de la ciudadanía, por lo que el gobernador se ve obligado a buscar a los culpables entre los residentes extranjeros. Dentro de este clima irrespirable, se acusa de piratería a unos comerciantes que llevaban ya un tiempo en la ciudad realizando acciones mercantiles. A pesar de que las acusaciones son infundadas, son trasladados a un pontón de la bahía de Cádiz antes de ser ajusticiados.

El tiempo juega en contra de los comerciantes, pero todavía tienen tiempo para salvarse. En una hora, deben superar una serie de retos para poder escapar de este lugar y encontrar un documento que certifique la actividad que están desarrollando en Cádiz y demostrar el error que se estaba cometiendo al acusarles de piratería. Si no lo consiguen, serán condenados a muerte. La ejecución será cruel, ya que serán amarrados a una cuerda para pasar por la quilla de un barco hasta morir ahogados.

Los participantes deben escapar de una mazmorra y demostrar que no son piratas

Con esta trama de carácter histórico, la empresa El Gaditano Errante pone hoy en marcha su escape room 'Condenados por Piratería', que se encuentra en el sótano de la tienda que se encuentra en la calle Sagasta. Eugenio Belgrano, su gerente, explica sobre esta nueva actividad de ocio que nace con el objetivo de "acercarnos a otro tipo de público" que no tiene tanto interés en el patrimonio de la ciudad, por lo que "he visto una oportunidad de negocio y voy a apostar por otras partes del sector del ocio".

Ésta no es la primera experiencia empresarial que Belgrano tiene en el mundo de los escape rooms, ya que hace poco más de un año comenzó a ofrecer esta actividad en las Cueva-catacumbas del Beaterio de Valverde. "Es un producto que funciona. La gente está pidiendo más y yo no me puedo quedar quieto", reconoce el empresario.

Los participantes que deseen ejercitar su mente y el trabajo en equipo serán llevados a una mazmorra, en donde se desarrollarán los juegos y de la que tendrán que escapar. Así, este escape room cuenta con dos niveles de dificultad, teniendo los participantes 60 minutos para completar el juego en el nivel alto y 90 minutos si se opta por bajar la complicación de su resolución.

El escape room de El Gaditano Errante permite una capacidad máxima de ocho personas. El precio por persona es de 12 euros para grupos de hasta tres personas y de 10 euros hasta ocho personas. Las reservas se pueden realizar en la propia tienda y en la web www.elgaditanoerrante.com.

De esta manera, se refuerza la apuesta de esta empresa turística, que cuenta con una tienda física en la calle Sagasta para la adquisición de souvenirs y productos gastronómicos, las visitas al Beaterio de Valverde, la Casa del Pirata y el Centro de Interpretación del Subsuelo, las diferentes rutas por la ciudad -entre las que ha incluido un paseo en barco para conocer las murallas- y los dos escape rooms.