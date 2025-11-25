Solo una empresa interesada en construir la diosa Salacia para el Carnaval de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ya ha encontrado una empresa que construya e instale la diosa Salacia que acompañará al dios Baco en las Puertas de Tierra durante el Carnaval de Cádiz. La apuesta del gobierno de Bruno García por recuperar la estampa del torreón de las Puertas de Tierra rodeado de grandes figuras relacionadas con el Carnaval podrá empezar a ser ejecutada próximamente por la empresa Boutique Diversiones S.L., que ha sido la única que ha presentado oferta al concurso público; una oferta que están estudiando ahora los técnicos municipales.

Conviene recordar que la intención del Ayuntamiento es construir una escultura similar a Baco que se 'recueste' al otro lado del torreón de las Puertas de Tierra, sobre el arco de entrada del tráfico al casco histórico. Y la representación elegida es la de Salacia, diosa romana de las profundidades del mar y esposa de Neptuno que suele mostrarse como "una bella ninfa, coronada de algas".

En el caso de la figura que se debe construir para el Carnaval 2026, exige el Ayuntamiento que la diosa aparezca "en posición semitumbada con la espalda apoyada en el torreón", mirando hacia la izquierda, "al lado contrario al dios Baco", con el cuerpo "cubierto por un sutil velo" y portando en su mano "un mástil de tamaño acorde con el tamaño de la diosa al que se le deberá colocar una bandera, que determinará el Ayuntamiento de Cádiz".

La escultura tendrá 7 metros de altura y 9 metros de largo, siendo fabricada en poliestireno expandido de alta densidad y endurecida posteriormente a base de poliurea proyectada. Y se instalará sobre una estructura metálica de 10 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 1 metro de altura, que se fijará al suelo mediante contrapesos en su interior "para no tener que dañar de ninguna forma al monumento sobre el que se instalará evitando de esta forma tener que utilizar cualquier tipo de agarre físico y dañino a las Puertas de Tierra", especifican las bases del pliego.

Recreación del Ayuntamiento de Cádiz respecto al proyecto de construcción de la diosa Salacia para el Carnaval 2026.

Todos estos requisitos los ha presentado la empresa por medio de un boceto y una memoria técnica que están estudiando ahora los técnicos de la delegación de Fiestas para emitir el informe de valoración pertinente que será clave para adjudicar o no el proyecto de construir la diosa Salacia a esta empresa, que es la misma que se hace cargo en San Fernando de la decoración y preparativos para la fiesta de Halloween o para el exorno de la fachada del Ayuntamiento isleño durante el tiempo de Navidad.