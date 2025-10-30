El dios Baco tendrá compañera en las Puertas de Tierra para el Carnaval de Cádiz 2026

El Ayuntamiento de Cádiz sacará a licitación una nueva escultura monumental para engalanar las Puertas de Tierra durante la celebración del Carnaval 2026, acompañando a la figura del Dios Baco, que se estrenó el pasado año, con el objetivo de representar los orígenes de la fiesta y dar así la bienvenida a la ciudad.

En esta ocasión, la figura representará a la Diosa Salacia, una figura de la mitología romana relacionada con el mar, un elemento que se ha querido destacar "como elemento crucial que ha marcado la historia y la identidad de la ciudad", según comunican desde el Consistorio.

La figura se debe confeccionar en posición sentada, con un sutil velo cubriendo el cuerpo, y se instalará junto al torreón de las Puertas de Tierra y sobre la muralla, en el lado opuesto al Dios Baco. La figura tendrá unas medidas de siete metros de altura y nueve de largo.

La escultura se instalará sobre una estructura metálica de 10 metros de largo, 2,5 de ancho y un metro de altura, que se fijará mediante contrapesos en su interior para no dañar de ninguna forma el monumento evitando de esa forma tener que utilizar cualquier tipo de agarre físico y dañino a la estructura de la puerta de Tierra. La contratación del mismo saldrá a concurso con un importe máximo de licitación de 90.000 euros más IVA.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha asegurado que “el engalanamiento de las Puertas de Tierra era una reclamación histórica de la ciudadanía, de las peñas y de los colectivos que forman parte de la fiesta. Ya el año pasado pusimos en marcha el Dios Baco, que ofreció una imagen acorde a la celebración más importante que tiene esta ciudad, como es el Carnaval. Y este año vamos a completarla con esta Diosa Salacia, que va a terminar de engalanar la Puerta de Tierra y dar la bienvenida así a Cádiz durante el Carnaval”.