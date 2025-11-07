La misma empresa que se ha hecho cargo de Halloween decorará el Ayuntamiento para la Navidad en San Fernando

La misma empresa que se ha encargado de la ambientación de Halloween en San Fernando -Boutique Diversiones SL- asumirá este año los trabajos para la decoración navideña del Ayuntamiento isleño, que desde hace años se ha convertido en uno de los platos fuertes de la fiestas.

La mesa de contratación formuló días atrás la propuesta de adjudicación por 87.757,24 euros (sin contar IVA), si bien todavía está pendiente la formalización del contrato. Y como ocurriera con Halloween, fue la única oferta que se presentó al proceso de licitación pública, que el Ayuntamiento de San Fernando lanzó a principios del pasado mes de octubre (junto a otros también vinculados a las fiestas que vienen).

El encendido del alumbrado navideño en la localidad está previsto para dentro de tres semanas -el 29 de noviembre- fecha en la que, previsiblemente, estará ya también concluida la decoración del Palacio Consistorial, que en los últimos años se ha convertido en el espacio central de las fiestas. Así que, previsiblemente, los trabajos de ornamentación -este año a cargo de una nueva empresa- no tardarán muchos días más en comenzar.

Precisamente, el contrato para la decoración del Ayuntamiento es una de las grandes novedades que se prevé para este año, tal y como anunciara la alcaldesa, Patricia Cavada, semanas atrás. Se prevé la instalación de un gran elemento escenográfico central de inspiración navideña: una pieza de tiovivo ornamental que ocupará los tres arcos centrales de la fachada, con unas dimensiones aproximadas de siete metros de altura. Tres caballos a distintas alturas que contará además con un sistema de iluminación artística diseñado para resaltar cada elemento.

Este conjunto -se anunciaba- se convertirá en "el elemento de mayor impacto visual de la campaña, reforzando el papel del edificio consistorial como icono de la Navidad isleña". La fachada se completará además con imponentes coronas navideñas de carácter vegetal y una valla decorativa —realizada con elementos ya presentes en el atrio— todo ello en los clásicos tonos rojos y dorados.