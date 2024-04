Los hallazgos romanos de la Avenida de Cádiz podrían pertenecer a una factoría industrial pesquera

La canalización hidráulica romana del siglo I d.C. de época de Julio Claudia que atraviesa longitudinalmente el solar de la calle Marqués de Coprani, en la Avenida de Cádiz, podría estar vinculada al uso pesquero industrial. Aunque todavía es pronto para confirmarlo, el director de la excavación en este solar de la empresa municipal Procasa, Francisco Blanco, afirma que "este canal que tendría bastante longitud podría ser para traída de agua para abastecer unas instalaciones de uso industrial que podría estar relacionada con el tema pesquero por la cercanía al mar, aunque aún está por determinar conforme avance el estudio de la excavación".

Blanco se apoya en el reciente hallazgo en estos días de otra serie de estructuras que se extienden en la parte del solar más cercana a la Avenida Ana de Viya, entre ellos "un suelo romano de opus signinum de tipo industrial que podría pertenecer a una pileta", y que se integraría en una última fase de ocupación romana en el solar.

El sistema hidráulico se encuentra colmatado con una serie de piezas que se han desplomado y que cubren en algunos puntos estos restos de suelo hidráulico.

En una fase más antigua (segunda mitad del siglo I.a.C) se han localizado los dos enterramientos. Por una parte, la urna de incineración de cerámica depositada en fosa simple sin protección alguna, en cuyo interior se encontraban los restos incinerados de un niño de corta edad, no más de año o año y medio, cuyos huesos habían sido lavados y depositados en su interior, en consonancia al ritual funerario romano de esos momentos. Está fechado en torno a la segunda mitad del siglo I a.C. Por otra parte ha aparecido otro enterramiento de incineración in situ. Francisco Blanco apunta que se trata de "una busta, que es una deposición primaria, con el cadáver enterrado in situ. Se desconoce si se posterior a la posible factoría pesquero-industrial".

Y a un nivel por debajo -época Romano Republicana: II a. C- ha aparecido una pátera -un plato para ritos o ceremonias- del tipo lamboglia de campaniense que cuenta con la marca del alfarero, "y que no sabemos si es púnica o ibérica, pues la inscripción que presenta no es latina, es de importación".

Posibles enterramientos fenicios

En el terreno de la hipótesis también se mueven la aparición de unas "fosas en contacto con la arcilla que pueden pertenecer al periodo fenicio". Hasta ahora lo último excavado en este solar es del siglo III a.C., "y está por corroborar si existen nuevos enterramientos de época fenicia, como los que aparecieron en solares colindantes que excavó la arqueóloga María Luisa Lavado".

La excavación forma parte de los trabajos arqueológicos preventivos de 28 viviendas protegidas, equipamiento dotacional y garajes que el Ayuntamiento está construyendo en la calle Marqués de Cropani. En febrero se reanudaron tras presentarse una serie de inconvenientes que obligaron a interrumpirlo.