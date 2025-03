La Guardia Civil cierra en Cádiz dos tiendas de venta de productos obtenidos del cannabis

La Udaiff (Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras) de la Guardia Civil de Cádiz ha llevado a cabo esta mañana un operativo en la capital gaditana que ha finalizado con el cierre de dos establecimientos dedicados a la venta de productos derivados del cannabis y la detención de dos personas, un hombre y una mujer, a los que se les imputa un presunto delito contra la salud pública.

Estos comercios, uno de ellos situado muy cerca de la Catedral y otro junto al hospital Puerta del Mar, ofrecían productos considerados estupefacientes sin autorización.

Hay que explicar que tanto el cannabis como su resina, como el Cannabidiol (CBD) obtenido como extracto o tintura de cannabis, independientemente de sus contenidos en THC, se encuentran incluidos en la lista I de la CU de 1961 y están regulados por la Ley 17/1967, de 8 de abril. No obstante, el CBD obtenido por síntesis química o de partes no fiscalizadas de la planta de cannabis, tales como semillas u hojas no unidas a las sumidades floridas, no se enmarca en la definición de estupefaciente y, por tanto, no se encuentra sometido a fiscalización como tal.

En esta misma ley se establece que la venta al público de estupefacientes solamente podrán efectuarse a través de las oficinas de Farmacia legalmente establecidas, sobre la base de las correspondientes prescripciones de los facultativos médicos, odontólogos-estomatólogos y veterinarios, formuladas en dosis terapéuticas y en recetas oficiales.

Los actos descritos, consistentes en el ofrecimiento para la venta de determinados productos merecedores de la condición de estupefacientes en establecimientos y condiciones no autorizadas, podrían ser susceptibles de constituir un delito contra la salud pública.

En el caso de los dos establecimientos precintados por los agentes del Instituto Armado, hay que decir que durante los últimos meses se han llevado a cabo cuatro inspecciones, que han arrojado un total de 64,349 kilogramos (entre sumidades floridas y resina). Junto a estos estupefacientes se intervinieron un equipo informático y se precintó una máquina de cobro automática en uno de los locales inspeccionados.

Especialmente significativo es que los establecimientos cerrados utilizaban máquinas de vending, además de la venta física. Con esto conseguían ofrecer a sus clientes las 24 horas del día sus productos, vender estupefacientes, así como productos de consumos ilegales; pudiendo acceder a estos cualquier menor de edad. Para mayor preocupación de los agentes, estos locales se encuentran en lugares muy céntricos y concurridos de Cádiz capital; estando muy cerca incluso, uno de ellos, del hospital. Igual de relevante es el hecho que dos de ellos se encuentran cerca de colegios y guarderías.

El volumen de los efectos intervenidos fue muy elevado. Entre ellos se encuentran más de 80 tipos distintos de productos. Para valorar tal volumen, cabe significar que el precio de venta al público hubiera alcanzado la cantidad aproximada de 18.000 euros.