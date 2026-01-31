Las dos grandes obras públicas pendientes en el Plan Plaza de Sevilla

En el largo proceso del desarrollo urbanístico del Plan Plaza de Sevilla, el Ayuntamiento de Cádiz juega un papel esencial para la ejecución de varias de sus obras más importantes. Todas encaran meses esenciales para su puesta en marcha. Esta son las claves de varias de estas actuaciones:

-Avenida de Astilleros: La transformación de la antigua Carretera Industrial en una vía con dos carriles por sentido, nuevas aceras, arbolado, carril bici y una plataforma destinada a la futura línea 2 del tranvía, ya cuenta con una reserva de fondos para su ejecución.

Las obras se van a realizar en dos fases. La primera irá desde la rotonda del parque de Bomberos a la futura rotonda del nuevo acceso al suelo portuario. La intención del área de Urbanismo es que el proyecto definitivo esté terminado el próximo mes de marzo.

Adif ya está trabajando en la limpieza de la zona más cercana a la vía, que ocupará parte de la nueva vía. Será el Ayuntamiento el que se haga cargo de levantar la nueva valla que separará el suelo ferroviario de la avenida de Astilleros.

La segunda fase irá de la rotonda del puerto a la plaza de Sevilla.

Están muy próximo a iniciarse los trabajos de instalación de la vía férrea que va a cruzar la avenida, y que permitirá que los trenes de mercancías accedan al futuro muelle de contenedores. Esta obra la ejecuta Adif. Es una operación complicada pues supone instalar una gran plancha de hormigón capaz de soportar el peso de las locomotoras y vagones.

Un vez se instale este hormigón no se podrá tocar, así que antes de esta operación el Ayuntamiento deberá de haber instalado todas los servicios (luz, saneamiento, telefonía...) que vayan bajo tierra.

-Aparcamiento y Parque de la Muralla: Se está en pleno proceso administrativo de segregación de las parcelas afectadas. Se va a desafectar el subsuelo para permitir la construcción del aparcamiento (con unas 900 plazas que llegará hasta la misma plaza de Sevilla). La operación del parking no será en venta sino de uso de derecho de superficie.

El objetivo del Ayuntamiento es que el pliego para esta obra esté listo en el primer trimestre.

La zona verde será ejecutada por el Ayuntamiento. Ya se está trabajando en un diseño en el que primará el arbolado frente a la superficie dura. También se reordenará la plaza de Sevilla con la construcción de una gran rotonda.

En base a la disponibilidad económica, en esta fase del proceso se trabajaría en la transformación del aparcamiento en superficie de la Cuesta de las Calesas en un mirador, tal y como está previsto en el Plan Plaza de Sevilla.