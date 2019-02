El gerente de Cádiz 2012 niega haber recibido coacciones

Nueva vuelta de tuerca a la cadena de acusaciones y posiciones que está provocando la denuncia de Ciudadanos sobre la gestión de David Navarro al frente de Cádiz 2012. El último documento relacionado con esta polémica lleva la firma del gerente de la sociedad municipal, Miguel Ángel Gómez, que niega haber sido coaccionado por Navarro (ni por ninguna otra persona) en el desempeño de sus funciones.

Esta afirmación que recoge el gerente, por escrito además, entra en clara contradicción con la denuncia elevada por Ciudadanos al Juzgado de Instrucción. En ese documento afirman los ediles de Ciudadanos que el gerente remitió una documentación requerida por ese grupo municipal “pese a haber sido coaccionado para que no lo hiciera”.

Ciudadanos afirmaba eso en relación a las acusaciones que lanzan contra David Navarro por no querer facilitar la información económica relativa a la empresa, después de que Ciudadanos anunciara su intención de entrar a formar parte del consejo de administración de la empresa (como de hecho venía ocurriendo ya con el resto de sociedades y organismos municipales). En este sentido, en la denuncia hacen referencia a una respuesta “evasiva” de Navarro a la solicitud de información sobre las normas de utilización y las tarifas establecidas para el uso de los espacios gestionados por Cádiz 2012, con la intención “de ocultar a los legítimos representantes públicos información relevante para el desarrollo de su actividad política, incurriendo con ello en la comisión de un presunto delito”.

Sería ante la actitud de Navarro cuando Ciudadanos recurre al gerente de la sociedad, que finalmente (en septiembre de 2018, cuando el grupo había solicitado la información en junio) remite un informe “pese a haber sido coaccionado para que no lo hiciera”.

La contundencia del gerente "He actuado en la más absoluta de las libertades. En ningún momento me he sentido coaccionado"

A este respecto, Miguel Ángel Gómez ha afirmado que durante todo el período que lleva al frente de la gerencia de Cádiz 2012 “siempre he elaborado cuantos informes, gestiones o documentación se me ha solicitado”. Y añade que debido a la carga de trabajo “pudieran estar presentadas en un mayor o menor retraso, pero siempre han sido elaboradas”.

“He actuado en las más absoluta de las libertades, ya que el objetivo es exponer de manera objetiva, clara y sencilla lo que se me ha requerido, cuanto se me ha requerido y a quien me lo ha requerido”, afirma el gerente, que en base a ello asegura que “en ningún momento me he sentido coaccionado, ya que en la medida que no ha sido así, he contestado siempre a cuanto se me ha pedido, no he dejado de contestar nunca a cualesquiera de los requerimientos exigidos y lo he hecho bajo mi punto de vista y criterio como técnico de esta sociedad”. De este modo, el gerente se desvincula y rechaza esa acusación de coacción que Ciudadanos deslizaba en el escrito de denuncia presentado el pasado 3 de diciembre ante el Juzgado de Instrucción.