El galimatías del Carnaval de 2022 se resuelve (a priori) este viernes

Cuatro meses por delante para que la ciudad celebre su principal fin de semana, el primero de Carnaval. Y lo que acontecerá en las calles, y previamente en el Gran Teatro Falla, sigue siendo una incógnita a día de hoy. Mes y medio después de anunciar que el Carnaval se celebraría en junio, y días después de anunciar el adelanto en una semana de una fecha que se aseguró sería inamovible, el Pleno municipal de este viernes está llamado a resolver, a priori, el galimatías en que se ha convertido la celebración de 2022.

El equipo de gobierno elevará al Pleno su decisión de modificar el día festivo local que ya se había fijado para el martes 1 de marzo (al coincidir el próximo año el lunes de Carnaval con el día de Andalucía) para el lunes 6 de junio, después de que haya optado por adelantar una semana la fecha inicialmente anunciada (fijándola ahora del 2 al 12 de junio, con el principal objetivo de no hacerla coincidir con Corpus). Una propuesta que la oposición ya ha trasladado en diferentes ocasiones y foros que no apoya, por lo que no tiene muchos visos de salir adelante.

En paralelo a esta cuestión, el Partido Popular y Ciudadanos plantearán en el pleno que el Carnaval mantenga la fecha inicial de celebración el próximo año, del 24 de febrero al 6 de marzo; planteando, eso sí, que la fecha del 26 de mayo al 5 de junio (una semana antes de la establecida por el equipo de gobierno, para atender la petición realizada por el Consejo de Hermandades) se establezca “solo como alternativa y en previsión de un no deseado empeoramiento de la pandemia que, a día de hoy, es imposible predecir según todas las organizaciones sanitarias, las administraciones competentes y los expertos”.

Tanto PP como Cs consideran “que hay tiempo suficiente para reprogramar el COAC de manera que finalice el viernes 25 de febrero”, considerando que la opción de “separar la celebración del Carnaval en la calle (en base a lo que han anunciado las agrupaciones callejeras o los romanceros) del Concurso del Falla es una mala decisión que dejaría a Cádiz con dos fiestas descafeinadas e incompletas, creando un precedente preocupante”.

Con estos planteamientos que se pondrán sobre la moqueta roja del Salón de Plenos, las opciones de cara al viernes son múltiples. La única certeza es que si la Corporación no apoya el cambio de día festivo, se mantendrá la fecha ya elegida del martes 1 de marzo, haya o no Carnaval en la calle esos días. Es decir, que puede resultar un día festivo sin programación alguna. Es más, aunque el Pleno apruebe el cambio del día festivo, el siguiente paso será solicitar a la Junta de Andalucía que autorice ese cambio, lo que sería un paso posterior.

Más dudas hay respecto a la moción que presentan PP y CS, después de que el equipo de gobierno haya afirmado en varias ocasiones que la fecha de celebración del Carnaval es competencia suya y no del Pleno.

Así las cosas, puede haber un Carnaval oficial en junio sin día festivo durante esa semana, por lo que se perdería el tradicional lunes de resaca o de coros, o cuanto menos se mantendría pero de una manera totalmente descafeinada; igual que puede haber un 1 de marzo festivo sin programación de Carnaval en la calle (ya que de lo contrario el Ayuntamiento destrozaría sus propios argumentos de cambiar la fecha de la fiesta para 2022).

También hay que tener en cuenta, en medio de este galimatías, que si la propuesta de PP y CS saliera adelante, y el equipo de gobierno la asumiera, seguramente serían ahora las agrupaciones las que se habrían quedado sin tiempo para crear un repertorio y prepararlo con garantías suficientes como para presentarlo en un Concurso que volvería a su fecha habitual de enero-febrero.

Tres fechas revolotearán por el debate plenario de viernes para fijar el Carnaval de 2022, que a cuatro meses de celebrar su tradicional fin de semana grande aún no sabe de qué manera se va a articular, con los problemas que conlleva más allá de la fiesta en sí para la economía y el turismo de una ciudad que tiene al Carnaval como su principal exponente.