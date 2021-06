La gaditana María Dávila, en el podio de la Selectividad

A pesar de haber acabado Bachillerato en el IES Fuerte de Cortadura con la nota máxima, un 10, María Dávila no las tenía todas consigo de cara a las pruebas de acceso a la Universidad. "Soy muy insegura", admite. De ahí que aunque se había esforzado mucho para llegar preparada a los exámenes "después de acabarlos tenía la sensación de que no lo había dado todo". Afortunadamente eran temores infundados. Afirma que tenía miedo a comprobar el resultado a través de la web de la Universidad gaditana, pero las calificaciones publicadas este jueves por la UCA llevaban a María a lo más alto del medallero entre los 6.793 estudiantes que se han presentado en junio a la antigua Selectividad, compartiendo honores con la portuense Vera Aguayo. Ambas obtuvieron un 13,975.

Un "pequeño fallo" en la prueba de Lengua y Literatura, en la que sacó un 9,75, le privó de hacer el pleno al 14, como las antiguas quinielas. Mas la nota final le sirve de sobra para acceder a los estudios que tiene en mente: Doble grado de Traducción e interpretación y Relaciones Internacionales en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Francés de primer idioma y árabe de segundo. "Me encantan los idiomas", reconoce, Tanto es así que en el próximo mes de julio se presentará al C1 de inglés. "Y quiero sacarme el carné de conducir", añade.

Su familia está "superorgullosa" y María solo tiene palabras de agradecimiento. "Se lo debo a ellos. Y A mis compañeros y profesores, que tanto me han ayudado y tan bien me han tratado", apunta. Le queda por delante un merecido descanso. "Me iré de viaje con mis amigos", sentencia. Serán unas vacaciones más que merecidas.