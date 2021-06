La portuense Vera Aguayo López saca un 13,975 sobre 14 en la Selectividad

La joven estudiante portuense Vera Aguayo López, de 18 años, alumna del IES Pintor Juan Lara, de El Puerto de Santa María, ha obtenido una de las dos notas más altas de la Selectividad (EVAU) de este año en la provincia de Cádiz, un 13,975 sobre 14.

Una de las primeras personas en felicitarla ha sido este jueves el vicerrector de la Universidad de Cádiz, y a esta llamada se han ido sumando las de multitud de familiares, amigos y medios de comunicación que han querido darle la enhorabuena.

Vera está muy contenta con la nota, como no puede ser de otra manera, pero lamenta que esos 0,25 puntos se hayan perdido por un despiste en una de las preguntas del examen de Lengua. "Sé perfectamente dónde me equivoqué, fue en un texto de 'Historia de una escalera', de Buero Vallejo, en el que preguntaban dos cosas, por un lado la construcción temporal de la obra y por otro había relacionar dos fragmentos. Eso último lo hice bien pero se me pasó completar la primera parte de la pregunta, la que hablaba de la estructura temporal", explica.

Vera nació en Madrid, aunque se siente portuense ya que lleva casi toda su vida en esta ciudad. La nota obtenida en la Selectividad, más la Matrícula de Honor conseguida en el Bachillerato le permite estudiar lo que quiere, un doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid, cuya nota de corte es un 13,7.

La joven portuense reconoce que este último curso ha sido duro, por la semipresencialidad impuesta en las aulas -en su caso acudía al instituto en días alternos- y también por la situación general creada por la pandemia. "Hemos estado poco motivados", explica, aunque cree que a la hora de los exámenes los encargados de ponerlos "se han portado bien" y considera que han sido "asequibles".

Desde estas líneas nos sumamos a las felicitaciones por esta excelente nota, que le permitirá sin duda conseguir lo que quiera en el futuro.