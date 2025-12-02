La ambiciosa programación de la Fundación Cajasol en Cádiz para esta Navidad

La Fundación Cajasol es una de las entidades que de manera más intensa viven la Navidad. Para la entidad que preside Antonio Pulido, los llamados Gozos de Diciembre es "el ciclo más importante que tiene la fundación en toda Andalucía"; unas fechas en las que sus distintas sedes "se llenan de vida, de cultura y de tradición". El objetivo es "que las familias andaluzas vengan a nuestra sede a celebrar la Navidad", tal y como ha expresado este martes la responsable de la fundación en Cádiz, María del Mar Díez. Y es que la sede de la Plaza de San Antonio la conciben "como la casa de Cádiz". "Y queremos regalar momentos felices a los que vengan", apunta Díez.

Con este objetivo, la Fundación ha desarrollado para Cádiz una programación con más de un centenar de actividades a las que, avisan, se sumarán "otras sorpresas" que se irán anunciando en próximas fechas.

El plato fuerte, como cada año, será el Belén, que en esta ocasión tiene un guiño romano en atención a la celebración histórica que la ciudad vivió el pasado septiembre. Un Belén tradicional con 70 metros cuadrados de superficie que vuelve a estar instalado y dispuesto por Luis Garduño, un habitual en estos últimos años en el nacimiento de la Fundación Cajasol. Además, contará la Fundación este 2025 con otro Belén con imágenes (solo la escena del nacimiento, ha apuntado María del Mar Díez) a tamaño natural. Ambos belenes estarán completados con "una sorpresa en la decoración, que será muy espectacular".

Esa decoración interior se suma a la iluminación que luce la fachada desde el pasado viernes, al mismo tiempo que se encendió la Navidad en toda la ciudad. Y sobre la fachada se proyectará a diario cada hora entre las siete de la tarde y las diez de la noche un vídeo navideño, otro atractivo.

Dulces de convento

Además de los belenes, se ha convertido ya en habitual en la Navidad de Cajasol la campaña ¡Qué rico, Dios mío!, herencia de la que se celebraba años atrás en la Diputación Provincial para ofrecer a los visitantes productos de repostería elaborados en los conventos de clausura de la provincia. Una iniciativa que la Fundación Cajasol repite cada año de la mano de la Archicofradía del Carmen y que en esta ocasión se desarrollará desde el sábado 6 al 13 de diciembre en horario de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas, estando presentes productos de conventos de Arcos, Medina, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera o El Puerto de Santa María.

Además, la venta de estos dulces de conventos de clausura se llevará este año a Jerez de la Frontera, donde podrán adquirirse los días 6 y 7 de diciembre.

La responsable de Cajasol en la provincia destaca esta iniciativa como "parte de nuestra cultura, para que por ejemplo los niños o las personas que nos visitan conozcan estos productos con tanta historia y tan artesanales"; y, al mismo tiempo, "es una forma de ayudar a esos conventos de clausura para su propio sostenimiento".

Variedad musical

La música es otra parte importante de la Navidad de Cajasol. Empezando por el concierto que este jueves, 4 de diciembre, ofrecerá en la Catedral de Cádiz la Macanita de Jerez (a beneficio de la restauración de las campanas de la parroquia de la Merced), y siguiendo por el que ofrecerán uno de los grandes atractivos del público infantil en la actualidad, Las guerreras K-Pop, el día 26 en el Palacio de Congresos (en este caso a beneficio de la asociación de Reyes Magos de Cádiz).

A estas citas se suman, de la mano del Ayuntamiento de Cádiz, el ciclo de villancicos flamencos que se desarrollará los días 5, 6, 11, 12, 20, 21 y 26 de diciembre en varios puntos de la ciudad, como la plaza del Amante, Balbo, El Pópulo, Varela o la plaza Pedro Payán, además de la propia sede de la Fundación Cajasol (donde actuará Anabel Rivera); tres conciertos de música clásica que tendrán lugar en la parroquia del Rosario, en la iglesia de San Francisco y en la Catedral; o cuatro conciertos más en el Baluarte de la Candelaria los días 26 de diciembre (sobre bandas sonoras navideñas), el 27 (con un repaso navideño de Bach a Sinatra), el 2 de enero (un coro de gospel) y el 3 (la camerata Listesso Tempo).

A todo ello suma Cajasol la presentación del disco que una Navidad más va a sacar a la venta bajo la coordinación del músico sevillano Manuel Marvizón y que tiene entre los distintos artistas participantes "a varios gaditanos", avanza Díez, que ha informado de que este disco también se presentará este año en Cádiz.

Talleres y actividades para todos los públicos

Otra pieza clave en la programación navideña son los talleres y actividades, que se han concebido para todo tipo de públicos. Empezando por los más pequeños, que tendrán como gran atractivo (además de todo lo anterior) una película de Navidad que podrán ver a través de unas gafas 3D; y que también podrán disfrutar de diversos talleres de manualidades, o de espectáculos de magia, de burbujas o de princesas.

Para los adultos se han previsto también talleres, para elaborar coronas de Navidad o platos de Reyes Magos, además de talleres de cocina.

Y quiere la fundación que durante estas fechas acudan allí los colegios de la ciudad, anunciando que organizarán scape rooms navideños a los centros que concierten una cita para alguna de estas mañanas.

"Tener un aliado como la Fundación Cajasol siempre suma", ha expresado la concejala de Cultura, Maite González, que ha acompañado a María del Mar Díez en la presentación de esta programación, agradeciendo a la fundación andaluza "su colaboración en todo lo que se hace en la ciudad". En este caso, en una Navidad que en Cajasol arrancará el 6 de diciembre para permanecer abierta hasta el 5 de enero de 11.00 a 21.00 horas todos los días "para que todos los gaditanos disfruten".