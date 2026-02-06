Frente común para cuidar un comercio local con identidad propia

La hemeroteca de Diario de Cádiz fue el punto de encuentro elegido este jueves para debatir sobre la situación del comercio en Cádiz. Una charla a cinco voces, con la moderación del director adjunto del periódico, José Antonio Hidalgo, para conocer en profundidad cuál es su situación actual, los retos y las necesidades de un sector fundamental para el desarrollo económico de la ciudad.

El alcalde de Cádiz, Bruno García; la teniente de alcalde delegada de Comercio y Fomento, Beatriz Gandullo; la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Extramuros, Alicia Reyes; la gerente de la Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, Yolanda Pérez; y el fundador de Casa Lamar, Daniel Vázquez, acudieron a esta cita en la que se puso de manifiesto el buen entendimiento entre Ayuntamiento y comerciantes.

La primera pregunta no podía ser otra que: ¿En qué estado de salud está el comercio local? Bruno García rompió el hielo afirmando que “va mejorando, creciendo y yo diría que progresando de manera muy positiva gracias a los gaditanos y gaditanas que le dan sentido”.

Beatriz Gandullo reconoció que “quedan cosas por hacer pero se está avanzando poco a poco. Es fundamental el apoyo de las asociaciones de comerciantes, porque hablamos sobre todo de negocios pequeños. Tenemos que ir de la mano con ellas para avanzar”.

Yolanda Pérez apuntó que el hecho de que una gran cadena como Sfera haya apostado por instalarse en un edificio de tres plantas en la calle Columela “es significativo y demuestra que el centro comercial está funcionando y que vamos por buen camino”.

Alicia Reyes rebajó algo el optimismo al señalar que “está siendo un año muy malo a nivel de ventas. En Extramuros no se termina de lanzar la venta online y al ser comercios muy pequeños, de barajas, cuesta mucho avanzar. Para muchos comerciantes es complicado adaptarse a las nuevas tecnologías y pagar los alquileres, que son muy altos. Se les hace bola acometer nuevos proyectos. El comercio de Extramuros necesita una buena racha, más apoyo de la gente de Cádiz. Aunque vamos mejorando y cuando se cierra una puerta, una nueva se abre”, sostuvo finalmente.

Por su parte, Daniel Vázquez recordó cómo en los años 2012 y 2013, época en la que emigró a Londres, “en la calle Ancha estaba todo cerrado. Entonces si lo comparamos con la situación actual, podemos ver que vamos en la dirección correcta. Mi lectura ahora mismo es positiva”.

La huída o escasez de grandes firmas, que al final actúan como locomotoras para atraer público, fue otro de los temas que se tocaron, aunque dándole la vuelta y destacando la fuerza del comercio local. “Si una persona viene de fuera no le atrae ver un Sfera, que lo hay en todos lados. Por lo que destaca el centro de Cádiz es por los pequeños negocios que dan identidad a la ciudad. Son productos que se hacen localmente y que solo encuentras aquí. Así es como hacemos marca ciudad”, subrayó Daniel Vázquez.

Yolanda Pérez mantuvo que “está claro que tiene que haber negocios de todo tipo y todos tenemos que convivir. Pero nuestros establecimientos aportan ese toque personal, esa atención individualizada y ese producto, en cierta forma exclusivo, que no lo va a encontrar el cliente en las grandes cadenas”.

El alcalde ahondó en esa idea de un “comercio con una identidad muy marcada, muy propia, que es la que queremos y a la que no vamos a renunciar. Las grandes cadenas nos sirven de complemento”.

Desde de su punto de vista, los clientes también son muy identificables en la capital gaditana. Por un lado, los propios habitantes de la ciudad; los vecinos de otras localidades que trabajan en Cádiz; los visitantes de fin de semana o que vienen a pasar unos días y, por último, los cruceristas. “Los cruceros suman muchísimo a la ciudad en momentos que nos vienen muy bien como los meses de mayo, junio, octubre y noviembre. Ahora tenemos turismo todo el año y el comercio se beneficia de ello. Pero también les digo, aquí en mayúsculas, que la ciudad no está orientada a los visitantes ni lo va a estar. Está orientada a Cádiz y a los gaditanos, aunque los visitantes aportan mucho y debemos cuidarlos. En esa suma de todos es donde está el progreso del comercio”, concluyó.

Alicia Reyes remarcó la necesidad de redireccionar a los cruceristas hacia Extramuros para llevar más público a sus negocios. Para esta zona de la ciudad es muy importante la celebración de eventos, sobre todo con la ayuda del Ayuntamiento, para fomentar el consumo en sus establecimientos. “Hemos perdido muchas tiendas porque eran imposibles de mantener y realmente al volver a hacer cosas en Extramuros se apoya al comercio, porque nuestras calles se llenan de gaditanos y visitantes”.

En Cádiz centro también es fundamental atraer público con campañas como la de Navidad, conciertos o actividades al aire libre. “Los eventos son una herramienta imprescindible para atraer gente de la provincia que viene por eso y luego consume en restaurantes y adquiere productos aquí”, destacó Daniel Vázquez.

Según el alcalde, la campaña de Navidad es un ejemplo de las acciones en favor del comercio local que se desarrollan a lo largo del año. “El objetivo era que el gaditano no se marchara fuera y, además, que vinieran personas de otras poblaciones. Las inversiones que se hacen en Navidad, Tosantos o Carnaval dan sus frutos”, recalcó.

Beatriz Gandullo fue más allá y proclamó que “hacer una lectura del alumbrado como poner unas bombillas es muy simplista”. Para la concejala se trata de llevar a cabo acciones para “cuidar al cliente. Para que los nuestros no se vayan y para que los vecinos de la Bahía nos tengan en cuenta como consumidores a la hora de elegir”.

El comercio, como eje transversal que lo toca todo, fue otra de las ideas planteadas por la concejala. Al fin y al cabo se trata de un sector que, solo en la capital gaditana, emplea a 7.162 personas. “Cada una de esas 7.162 historias es la que hace que la ciudad funcione y genere actividad económica. Por ello son muy importantes las inversiones, que parece que no se ven pero están ahí, como la que hicimos por 1,2 millones de euros para pymes, autónomos y para fomentar la contratación, la inversión en modernización y la creación de nuevas empresas”, declaró Bruno García.

Sobre el futuro, nada más importante que el empuje de sabia nueva para modernizar y mantener el sector, así como la formación continua. “Últimamente hay muchas aperturas de gente joven y eso es bueno porque son capaces de adaptarse rápidamente a los nuevos retos”, finalizó Yolanda Pérez.