Cádiz y su comercio, un buen matrimonio de más de siglo y medio con el Diario como testigo

La vinculación de las ciudades con su comercio es desde siempre una de las señas de identidad de cualquier núcleo urbano que se precie. Cádiz, por lo tanto, no es ajeno a este binomio, a este matrimonio de espíritu indisoluble que suele perdurar en el tiempo siempre que ambos sepan renovarse y adaptarse a las nuevas formas comerciales. Y de esta unión de hecho, de la íntima relación entre el comercio y Cádiz, se habla en la exposición 'La ciudad y su comercio' que esta mañana de viernes, 19 de diciembre, se ha inaugurado en la plaza de España de la capital gaditana y que, bajo el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, relata la historia y la evolución de tiendas y negocios a través de un testigo privilegiado de esa pareja generalmente bien avenida: la profunda y valiosa hemeroteca de 'Diario de Cádiz'.

Un total de veinte paneles se reparten por la zona de la plaza más cercana a la Diputación Provincial. A través de fotografías, ilustraciones, anuncios y páginas del Diario, la exposición, que permanecerá durante un mes en este enclave, dibuja esa trayectoria del comercio de la ciudad desde que el nacimiento de este periódico un 16 de junio de 1867, y ofrece por tanto un panorama global de las distintas épocas por las que ha atravesado el comercio gaditano, un viaje también a través de las modas y, sobre todo, de los nombres de personas y negocios que han mantenido viva la llama comercial de la ciudad.

La exposición ha sido inaugurada por el alcalde de Cádiz, Bruno García, y el director de Diario de Cádiz y comisario de la muestra, José Antonio Hidalgo, acompañados de la concejala de Comercio, Beatriz Gandullo, y del presidente de Horeca, Antonio de María. También han estado presentes el fotógrafo Julio González, responsable de la edición gráfica de la muestra, y del diseñador Miguel Guillén, que ha estado a cargo del diseño y de las ilustraciones que se reparten por los distintos paneles de la muestra.

La ropa de la Villa de París, píldoras depurativas y laxantes de la farmacia Jordán, los chocolates de La Imperial o las levitas y los velos de tul del establecimiento La Comercial. Estos son algunos de los anuncios publicados en junio de 1867 en el primer número de 'Diario de Cádiz', unos textos de indudable valor histórico que han sido leídos por José Antonio Hidalgo como preámbulo de su presentación y que demuestran que el Diario y el comercio han ido de la mano desde los inicios del rotativo hace ya algo más de 158 años.

"El comercio local siempre ha formado parte de nuestra historia más centenaria, por lo que solo nosotros podríamos plantear una exposición que recogiese, de forma somera, la evolución de las tiendas de la ciudad en este largo periodo de tiempo", ha dicho Hidalgo, quien ha abundado en el fidedigno testimonio histórico de esta muestra: "Una exposición que nos permite recuperar la imagen de cientos de anuncios de estos mismos comercios, que a la vez supone un ejemplo de cómo ha cambiado la publicidad de este siglo y medio de vida".

El alcalde, por su parte, ha resaltado que el vínculo de Cádiz con su comercio se remonta incluso a su fundación como enclave y asentamiento urbano, a la época de los muy comerciantes fenicios, y que, como ciudad, Cádiz está "obligado a preservar su esencia y autenticidad, que no existiría sin su comercio. Es importante que Cádiz se sienta orgullosa de su comercio".

Los distintos paneles de la exposición 'La ciudad y su comercio' se dividen en áreas temáticas comerciales, de manera que van agrupando comercios y negocios a través de su especialización. Así, están los ultramarinos, almacenes de moda, confiterías, librerías, tiendas de electrodomésticos y de imagen y sonido y tiendas de complementos y regalos, tales como bazares, relojerías, hogar... Además, hay un panel que se proyecta al futuro y que se dedica al comercio del siglo XXI y sus nuevas posibilidades telemáticas.

También se dedican otros paneles, hasta un total de 20, a recordar la historia y la evolución de las principales calles y plazas comerciales de Cádiz, lo que ofrece una valiosa oportunidad de descubrir cómo ha ido cambiando la configuración urbana de la capital al tiempo que lo hacían las tiendas y comercios ubicados en Ancha, Columela, San Francisco, plaza de las Flores, San Juan de Dios, el paseo de Canalejas o el Mercado de Abastos.

Pero 'La ciudad y su comercio' es también una exposición de recuerdos, una muestra evocadora de compras en tiendas que ya no existen y que, de alguna manera, forman parte de la memoria colectiva de muchas generaciones de gaditanos, que ahora, con esta muestra, podrán pulsar el F5 de su propia vida para refrescar y rescatar vivencias que el tiempo y la historia han ido arrinconando pero que, con una fotografía o un anuncio, pueden reactivar la memoria y transportar a los visitantes a otras épocas y, sobre todo, otras modas.