Fomento quiere evitar comparaciones y la batalla de cifras entre puertos como el de Cádiz

Cádiz/A Puertos del Estado, ente dependiente del antes denominado Ministerio de Fomento, no le hace demasiada gracia que cada puerto y cada ciudad haga la guerra por su lado.

El impacto socioeconómico de los puertos en España se medía hasta hoy puerto a puerto, de manera que a la vista de las cuentas resultantes era inevitable que quedaran al descubierto listados de puertos de primera o de segunda división, según fuera mayor o menor el impato que genere sobre su entorno.

En días pasados, sin ir más lejos, este periódico publicaba algo tan sencillo como el resultado de estudios elaborados por entidades tan oficiales como pueden ser la Universidad de Cádiz o la propia Junta de Andalucía.

En estos informes se indicaban datos tan tangibles como el gasto medio que hacía un cruceristas al llegar a un puerto de escala o el que hacía en un puerto base antes de que su buque partiera de vacaciones.

Los comerciantes de Cádiz han sabido adaptarse la mayoría a este nuevo tipo de turista llegado por mar / Lourdes de Vicente

Según estos estudios, tan sólo en Cádiz se manejaban dos cifras distintas. Según unos informes, los turistas que llegaban por mar a Cádiz se dejaban en la ciudad durante su escala unos 42 euros de media. Otro estudio similiar realizado por la Junta decía que eran unos cuantos euros más:entre 60 y 80 euros de media.

Esos cálculos dejaban al puerto de Cádiz casi a la cola y dibujaban a un crucerista más bien rasco que se gastaba bien poco al llegar a la capital. Por contra, estudios de puertos como los de Málaga, Barcelona, Valencia o Bilbao ponían sobre la mesa estudios similares sobre el impacto económico de los cruceristas en sus zonas de influencia.

Y era ahí donde Cádiz salía perdiendo en el momento en el que salía a relucir, por ejemplo que el gasto medio por persona en Valencia se encuentra entre los 80 y 120 euros por persona, o que el gasto promedio de los cruceristas en Barcelona puede alcanzar los 150-200 euros por turista. Sin dejar de lado que un puerto como el de Bilbao en el que se consideran que los turistas llegados por mar no son demasiado generosos con el comercio y la restauración local el gasto medio por persona ronda los 120-150 euros.

En cuestión de horas, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) presidida por Teófila Martínez, ex alcaldesa de Cádiz, explicaba a este periódico que las cifras que se manejan en la actualidad para el calculo de esos impactos no están actualizadas. O, al menos, en unos puertos están más actualizados que en otros.

Sin ir más lejos, la propia APBC reconocía que el estudio que obraba en su poder lleva ya 8 años sin actualizarse. Y no hay que andar muy espabilado para saber que hace ocho años un café podía costar 80 céntimos y ahora, donde más barato no le cobrarán nunca menos de 1,20 euros. Y lo mismo pasa con la restauración, donde hasta hace eso, seis, siete u ocho años, cualquier gaditano se podia sentar en un restaurante de mediana calidad por diez euros por comensal, cuando ahora es imposible encontrar un bar, una cervecería o un restaurante donde no cobre entre 17 y 20 euros por persona. Y eso sin contar con zonas de la ciudad en las que los propietarios de los restaurantes no dudan en subirse a la parra y cobrar por una media ración lo que en cualquier otra parte de la ciudad se cobraría por una ración entera.

Turistas llegados por mar y por tierra, sentados a los pies de la estatua de Moret, en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz / Jesús Marín

Y lo mismo ocurre con otros productos que los turistas demandan mucho cuando llegan a Cádiz. Algo tan sencillo como los zapatos están entre los artículos de regalo o bien para el consumo personal más demandados por los cruceritas.

De esta manera no es nada extraño ver a los cruceristas subir por la escalerilla del barco rumbo a sus camarotes con bolsas de alguna zapatería de la ciudad. De hecho muchos de estos comercios se han dado cuenta a tiempo y guardan tras sus mostradores un listado completo y actualizado con los cruceros que llegan a Cádiz cada día, la cantidad de turistas que porta, así como su nacionalidad. Y así saben que los italianos son muy dados al regateo y que los alemanes no son muy aficionados a gastar más de la cuenta o que los americanos son muy dados a los productos alimenticios imposibles de encontrar en un Nueva York o en un San Francisco.

Para evitar esas diferencias a la hora de calcular el impacto socieconómico, sobre todo el económico, que puede tener la llegada de un crucero a un puerto, Puertos del Estado está trabajando en una metodología para la elaboración de estudios de impacto económico de los puertos, “realizado con el máximo rigor y éste se ha puesto a disposición de las autoridades portuarias, universidades, consultoras, etcétera”. Además, Puertos del Estado presentaba a finales del año pasado una aplicación práctica de esa metodología en cinco informes de resultados, uno de ellos de cruceros.

Como resultado se obtienen datos agregados, es decir del conjunto del sistema portuario de titularidad estatal, no distingue por puertos.

En principio, la intención de ente estatal dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez es que esas formas de medir la realidad sirva de base para los estudios que haga cada autoridad portuaria, si así lo consideran a bien.

Con esta metodología se unifican definiciones así como el efeto directo de los cruceros para así calcular el impacto económico con sus tres efectos:directo, indirecto e inducido.

Puertos del Estado reconoce que ha puesto un especial énfasis en el segmento de actividad de los cruceros, habida cuenta de su sustancial calado socioeconóico en las ciudades proximas a los distintos puertos de interés general.