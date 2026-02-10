El festival Caribe Mix cierra el cartel para el próximo verano en el muelle de Cádiz

El próximo sábado 18 de julio, Caribe Mix Festival, bajo licencia oficial de Blanco y Negro, aterriza en Cádiz para transformar el Muelle Reina Victoria en una pista de baile abierta, luminosa y cargada de energía, en una de las citas esperadas del verano musical en la capital. El evento se celebrará en horario de 20.00 a 02.00 horas, acompañando la puesta de sol y alargando la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

El cartel del festival cuenta con artistas de la talla de La Fiesta, Bea Bronchal, Guarana, Lorca, Gusanito, Erpeche y La Madre del Topo, quienes traerán al directo una mezcla explosiva de ritmos y emociones. A estos se suman Henry Mendez, Coyote Dax, Dani Mata y Las Chuches.

Bajo el lema 'Vuelven los rompecinturas del verano', el festival traslada al directo el espíritu de las míticas compilaciones Caribe Mix, que marcaron generaciones enteras, en un formato actual, potente y pensado para "disfrutar sin frenos. De los discos que acompañaron nuestras vacaciones al directo que los celebra: pasado y presente se encuentran frente al mar. No es mirar atrás. Es volver a vivirlo juntos", según se explica desde la organización del festival.

La propuesta musical de Caribe Mix Festival Cádiz 2026 es una invitación directa al movimiento: "Reggaetón clásico, pop latino, merengue, salsa y dance/eurodance se combinan en una curva de energía ascendente, diseñada para cantar a pleno pulmón, bailar sin pausa y reencontrarse con esos hits que todos conocemos… y que siguen funcionando".

El Muelle Reina Victoria será el escenario de una experiencia única, donde la música, el entorno y el público se funden en una misma celebración. Un festival colorido, abierto y 100% bailable, pensado tanto para quienes crecieron con Caribe Mix como para quienes lo descubren ahora en formato festival. "Caribe Mix Festival no es solo un evento: es una noche que se vive, se comparte y se recuerda. Y en Cádiz, con el verano en su punto más alto y la música sonando hasta las 02:00, promete convertirse en una de esas fechas que se señalan en el calendario", concluyen.