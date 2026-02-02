Fallece María Lazarich, doctora en Prehistoria de la UCA, quien dirigió numerosas excavaciones en la provincia de Cádiz

María de la Concepción Lazarich González (Cádiz, 1957) falleció el pasado viernes en la capital gaditana a los 68 años. Licenciada en Historia por la Universidad de Cádiz, se doctoró en la especialidad de Prehistoria con la tesis 'El Campaniforme en Andalucía Occidental'. Era profesora asociada de Prehistoria del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz desde marzo de 1988 a marzo de 2004 y profesora titular de la UCA desde 2004. También fue coordinadora del Grado en Historia desde el curso 2008/2009 hasta finales de 2023.

Como investigadora, era responsable del grupo de Investigación HUM-812 de 'Estudio de las formaciones sociales de la Prehistoria reciente' y dirigió varios proyectos de investigación y excavaciones. También encabezó diversas tesis doctorales y fue miembro de número de la Academia Andaluza de la Historia desde 2014 y Premio del Consejo Social de la UCA en 2021.

En la provincia de Cádiz lideró algunas excavaciones que desembocaron en importantes hallazgos arqueológicos. Sus líneas de investigación se basaban en la etnoarqueología cerámica, el arte rupestre postpaleolítico, el fenómeno megalítico y los estudios de la Prehistoria reciente, en general, en el ámbito atlántico y del mediterráneo occidental y central.

Entre los proyectos de investigación que dirigió se encuentran la 'Excavación de la Necrópolis de Paraje de Monte Bajo', en Alcalá de los Gazules; prospecciones sistemáticas en las orillas del Pantano del Barbate; un proyecto europeo de puesta en valor de yacimientos arqueológicos del Parque de los Alcornocales; la redacción de la documentación para la realización del expediente BIC Tajo de las Figuras y la redacción de la documentación para su declaración como Zona Patrimonial. También puso en marcha la 'Actividad Arqueológica de los dólmenes de Breuil en el Área recreativa del Celemín', en Benalup; el 'Proyecto Patrimonio arqueológico cuenca río Barbate: las necrópolis megalíticas' y el 'Proyecto: Patrimonio arqueológico de la cuenca del río Barbate. Estudio de las necrópolis megalíticas y su vinculación con las manifestaciones rupestres en el entorno de la antigua laguna de La Janda', centrado en Benalup-Casas Viejas, Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia, Vejer de la Frontera, Barbate y Tarifa.

Uno de sus mayores hitos fue la excavación del Tholos de Peñarroyo: 'Arte y megalitos. Estudio de las necrópolis megalíticas y su vinculación con las manifestaciones rupestres en el entorno de la antigua laguna de La Janda' en Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia, Vejer de la Frontera, Barbate, Tarifa y Benalup-Casas Viejas', lugar, este último, donde se descubrió una tumba megalítica prehistórica y que llevó años más tarde a la creación del Centro de Interpretación Cádiz Prehistórico, en Benalup.

A esta vasta producción investigadora, María Lazarich suma los libros 'Ritos ante la muerte. La necrópolis de Paraje de Monte Bajo' y 'FAJJARA. Una acción para el empoderamiento de las Alfareras en el Rif'. Otras actividades académicas fueron las ponencias y comunicaciones en las que participó y que la llevaron a más de 70 congresos nacionales e internacionales, así como la publicación de una treintena de artículos en revistas especializadas.