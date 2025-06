Esther Gil de Reboleño: "Es imprescindible que en Cádiz se genere una coalición de izquierdas fuerte para las municipales”

Cádiz/Aunque, según explica, desde que comenzó su andadura en el Congreso como diputada por la provincia, Esther Gil de Reboleño se ha “esforzado por ser el altavoz de Cádiz en Madrid”, es en los últimos años, tomado ya el pulso al funcionamiento de la Cámara de la que es vicepresidenta tercera, cuando la gaditana ha hecho notar con más brío su presencia en la ciudad, la provincia y sus problemáticas. Una presencialidad en su tierra, materializada con comunicados, pero también con un buen número de comparecencias en la capital para hablar del cambio de nombre del Puente Carranza, el alga invasora, la turistificación y la vivienda, que también responde a la intención de su partido, Movimiento Sumar, de “ensanchar su espacio”.

“Nosotros ahora mismo estamos construyendo nuestro espacio en Cádiz y en Andalucía. Estamos en un proceso asambleario que culminará con la Asamblea Andaluza, que será el 13 de julio en Granada, pero, hasta entonces, estamos visibilizando, más aún si cabe, todo el trabajo que estamos haciendo a nivel estatal, conmigo en Madrid, y en Andalucía, con Esperanza Gómez. Como digo, es el momento de ensanchar el espacio y es momento de continuar elaborando sinergias con otras fuerzas progresistas para crear espacios de coalición, que es lo que vamos a necesitar a partir de ahora”, explica la gaditana.

Una estrategia que Gil de Reboleño ve necesaria en clave andaluza –las elecciones están a la vuelta de la esquina–, pero también en los, un poquito más lejanos, comicios por los gobiernos locales. Con Cádiz, por supuesto, en el punto de mira. “Es imprescindible que en Cádiz se genere una coalición de izquierdas que pueda presentarse fuerte a las próximas elecciones municipales, y a nosotros, a Movimiento Sumar, nos van a tener ahí para apoyarlos en todo lo que necesiten”, asevera la servidora pública que declara tener “muy buena relación” con los representantes locales de Adelante Cádiz y Ganar Cádiz en Común. “Compartimos muchísimos puntos del ideario y, además, como Cádiz es pequeñito, coincidimos en muchas actividades y eventos. Yo creo, espero y deseo, que no será complicado caminar juntos de alguna manera y alcanzar ese espacio común”, valora la diputada nacional que recuerda que Movimiento Sumar es un partido donde confluyen “los movimientos sociales y las iniciativas políticas con el objetivo de generar unas acciones y una agenda social, feminista y verde”. Un partido que se deriva de la coalición Sumar que, a su vez, “se generó a raíz de las elecciones del 23-J, con una intención clara de aunar a todas las fuerzas de la izquierda progresista en una única candidatura que pusiera freno y que generara un cordón sanitario ante la ola reaccionaria de derecha y de ultraderecha”. “Fue la deriva de la legislatura la que nos hizo ver, o así lo creímos algunos, que era necesario crear una organización política diferente, que pusiera a las personas en el centro, y así nació el partido Movimiento Sumar”, contextualiza.

La diputada de Movimiento Sumar, la gaditana Esther Gil de Reboleño. / Lourdes de Vicente

Con todo, a Movimiento Sumar no le da miedo seguir ahondando en el camino de las coaliciones. Pero, ¿aspiran a liderarlas? A Esther Gil de Reboleño le preguntamos si se vería alguna vez como alcaldesa de Cádiz. “¡Bueno! Eso es decir mucho. Conste que sería un honor, pero es algo que ni me planteo porque soy bastante OMP – orden, método y procedimiento– que es algo que me enseñó mi padre de pequeñita. Ahora mismo yo estoy, por la posición que tengo, intentando trasladar al Gobierno todo lo que ocurre en Andalucía y en Cádiz en un grupo plurinacional, ojo, que eso tiene mucho mérito, un grupo donde damos guerra cada uno desde su identidad y desde su comunidad autónoma”, se congratula.

Y es que el orgullo por la identidad y el convencimiento de que exhibirla ayudará a comprender “que un mismo problema no se resuelve de la misma manera en Cádiz, que en Tarrogona, que en el País Vasco” han animado a la diputada a hablar de Cádiz, pero también a mostrar qué es Cádiz y cómo siente Cádiz desde su escaño en el Congreso, y fuera de él.

“Realmente yo estaba casi recién llegada cuando me decidí a hacer ese comienzo de intervención con una cuarteta de romancero. Y, bueno, encajó bien, tanto que algunos diputados como Gabriel Rufián o gente de Junts se acercaron a felicitarme porque, en ese reconocimiento y orgullo de identidad, se habían visto reflejados”, recuerda la gaditana que, visto el impacto positivo de su arrojo, reunió a muchos de los diputados del Congreso –“valencianos, andaluces, catalanes, vascos...”– y personal de la Cámara en un local de Madrid “para hacerles un pequeño speech de lo que es el Carnaval de Cádiz, sus modalidades, un poquito de su historia y rematé con un romanero de unos 10-12 minutos, ‘La fantasma del Congreso’ se llamaba, que hice sobre ese primer año de experiencia allí pero en boca de una de las monjas que, se dice, todavía recorren los rincones del Congreso que descansa sobre un convento que se quemó. En fin, al ser un fantasma se puede enterar de muchas conversaciones privadas que son las que con humor y con mucha autocrítica, como se hacen las cosas en Cádiz, se decían en el romancero. Y les gustó mucho y fue muy divertido para todos”, reconoce la gaditana que no oculta “el coste personal y familiar” que tiene la carrera política, pero contenta “por seguir aportando” desde el Sur su visión “progresista y social”.

La opinión de la diputada de Movimiento Sumar sobre algunos temas de la actualidad gaditana

ALGA INVASORA

"Para el tema de la alga nos habíamos reunido ya con distintos colectivos de la provincia, con ecologistas, con empresarios, con personales de ayuntamientos, yo misma lo he sufrido en las playas del litoral gaditano. Encontrarte playas con una cantidad de algas ingente. Entonces, se detecta esa problemática, vemos que esta invasión de algas está afectando al sector turístico, al sector pesquero y a la industria y exploramos posibles soluciones", explica Gil de Reboleño que registró la pregunta por esta realidad no sólo a nivel estatal, directamente al Miteco, "sino también a la Junta de Andalucía, a través de nuestra parlamentaria andaluza, Esperanza Gómez, porque llevamos un mes esperando cita con la consejera de Medio Ambiente", lamenta.

"Este verano vamos a tener esta problemática en toda la costa andaluza, pero es que todo esto se está extendiendo a la costa valenciana, catalana, a la costa gallega donde ya se está trabajando para aprobar un plan de biomasa porque la solución pasa por que se apruebe ese plan que permita utilizar el alga para otras cuestiones. Es una solución, además de economía circular, porque ya hay empresas, me consta, que hacen bandejas estas de plástico, otras camisetas…", detalla la diputada que también ha pedido "algún tipo de ayuda estatal o autonómica" para ayudar a los ayuntamientos, "que no tienen capacidad económica", a retirarlas. "Estamos hablando de millones de toneladas", aduce.

JAVIER DE BURGOS, 19

"El tema de la infravivienda no es un tema nuevo en Cádiz, pero en cuanto conocimos el estado de Javier de Burgos, 19 empiezo a moverme, dentro de mis competencias, con la Sareb. También recojo la situación que están viviendo las familias de los colectivos y de los grupos municipalistas, desde Adelante Izquierda Gaditana. Empiezo a moverme y gestionamos y conseguimos una alternativa habitacional para estas familias. Me consta que el viernes pasado la Sareb se pone en contacto con estas familias y le ofrece unos pisos nuevos en San Fernando. Y yo entiendo y comparto que trasladar una familia de ciudad es muy complicado, pero lo que no podemos es darle a estas familias una casa que no estén en condiciones. Si no se les ha ofrecido en Cádiz capital es porque la Sareb no dispone de esas casas aquí", explica Esther Gil de Reboleño a la que le sorprende "muchísimo" que las fmilias llevan "más de dos años reclamándole a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz" algún tipo de ayuda "y no se les haya escuchado".

La diputada también asegura que ha estado pendiente "del desahucio de Tamara" y "de la paralización" de otro de estos lanzamientos la pasada semana. "Estoy totalmente al día con el tema de la vivienda en Cádiz", asevera la servidora pública que anuncia que "la próxima semana" tiene en agenda una nueva reunión con representantes de la Sareb "para seguir buscando soluciones" al caso Javier de Burgos, 19.

CAMBIO DE NOMBRE DEL PUENTE CARRANZA y REIVINDICACIÓN DEL SECTOR DEL METAL

La campaña de recogida de firmas iniciada por el Movimiento Sumar para cambiar el nombre del puente José León de Carranza de Cádiz a puente Rafael Alberti ya ha logrado el apoyo "de más de 4.000 personas". Además, celebra la servidora pública, "la respuesta no sólo ha sido de una alta participación ciudadana, sino también un alto apoyo de los ayuntamientos de la zona", el último, el de Puerto Real, que el pasado viernes aprobó en el Pleno la moción presentada en este sentido.

"Aparte de dar cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, Alberti supuso para la provincia de Cádiz la libertad, supuso el cambio de pasar de un régimen a una democracia, significa los valores que tiene esta ciudad, con la reivindicación siempre por delante, como ahora estamos viendo, con las reivindicaciones del sector de metal, donde la gente se ha tirado a la calle de manera pacífica para defender los derechos de los trabajadores. Pasar por un puente reclamando derechos y que ese puente se llame Rafael Alberti sería, desde luego, algo que en otros tiempos no hubiéramos podido imaginar", reflexiona.

En este sentido, Gil de Reboleño ha expresado su apoyo a las movilizaciones que han tenido lugar durante la pasada semana y se pone del lado de "los obreros de Cádiz y de la Bahía", "de las personas", recalca.

Con respecto al cambio de denominación del puente, la gaditana piensa que el Gobierno "ve con buenos ojos" su propuesta porque "se han consensuado a nivel de ayuntamientos con el grupo socialista, o sea, que ha sido consensuada con ellos". "Yo espero que salga adelante ya en breve pero, bueno, tenemos al ministro de paternidad y eso, si me permite el comentario, es intocable, sea hombre o mujer", respeta.