El hotel del estadio: Una operación “inviable” por su elevado precio

El Ayuntamiento al fin va a constatar que en la operación de enajenar 17.500 metros cuadrados de estadio para construir un hotel por 9,8 millones de euros no va a ninguna parte. Y es que según varios profesionales del sector hotelero, inmobiliario y de la construcción consultados la del Carranza (ahora Nueva Mirandilla) es una operación “inviable”. El propio precio de venta fijado en su día e inmutable desde entonces se vislumbra como el primer escollo para que la operación salga adelante.

“Sólo la obra civil para acondicionar el hotel va a superar los 1.000 euros el metro cuadrado, por tanto estamos hablando de otros 16 millones de euros a sumar a los 9,8 que hay que pagar por el edificio”, valora uno de los profesionales, que califica de “incomprensible” que el Ayuntamiento pida esa cantidad económica. Y al precio de construcción habría que sumar luego el correspondiente al equipamiento de cada habitación (que por la cantidad de metros cuadrados de la subasta se estima que podría rondar las 400), por lo que “el precio de todas estas partidas sumadas resulta completamente inviable”.

“Los 9,8 millones de euros es una cifra fuera de mercado”, afirma otra fuente, que considera que este expediente municipal viene arrastrando un error en el “estudio de viabilidad” desde el principio. “No es posible que con los m2 que se pueden hacer ahí, se consiga la rentabilidad suficiente para pagar esos 9,8 millones de euros”, insiste.

Ante este escenario, las fuentes consultadas lamentan que en el proceso de valoración o de tasación de esta operación urbanística no se haya contado “con asesores hoteleros”, expertos que hubieran participado en el estudio previo “para determinar el precio más adecuado para que se cruce oferta con demanda”. Porque una cosa sí ven clara estas fuentes: “Cádiz como plaza hotelera funciona fantásticamente. No hay razón ninguna para que un hotel original, con una marca internacional potente, no pudiese ser rentable en esta plaza”.