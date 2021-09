El Ayuntamiento de Cádiz ya contempla un ‘Plan B’ para la tribuna del estadio

Después de ocho años de espera y media docena de intentos, el Ayuntamiento empieza a bajar los brazos respecto al proyecto acordado en su día (con el PP en el gobierno). La esperanza no ya de ver un hotel funcionando en la tribuna del estadio, sino contar en la cuenta corriente municipal con 9,8 millones de euros más se va difuminando poco a poco. Y el equipo de gobierno es consciente de que ha llegado la hora de empezar a plantear otras opciones para el único módulo del estadio que sigue pendiente de compra. Un ‘Plan B’ para la tribuna del Nuevo Mirandilla, algo que ya está sobre la mesa del concejal de Patrimonio, Paco Cano.

“La subasta ha vuelto a quedar desierta, sin ninguna oferta presentada, y creo que si en los próximos meses no recibimos ninguna oferta habrá quedado claro que no interesa el hotel”, explica el concejal resumiendo la situación actual. Por el momento, el expediente debe ser llevado de nuevo a pleno, después de que expirado el plazo de presentación de ofertas a la subasta pública convocada en junio no se haya recibido ninguna propuesta; y el pleno decidirá, como ha hecho las veces anteriores, disponer ahora un nuevo plazo para la adjudicación por procedimiento directo del hotel. Es decir, oferta que se presente y que cumpla los requisitos (el principal, abonar al menos 9,8 millones de euros por ese módulo de la tribuna) será directamente adjudicataria y propietaria de la tribuna.

Lo normal es que este proceso de adjudicación directa se alargue un año. Y si transcurrido este plazo siguiera sin haber un solo interesado en el proyecto hotelero del estadio, “habrá que pensar en otros usos”, avanza Cano. Otros usos que aún no han sido planteados por el Ayuntamiento y que pasarían también por una posible división en más módulos del espacio actual destinado a hotel y actividades terciarias, de 17.500 metros cuadrados. Todo ello teniendo en cuenta que haría falta una modificación del PGOU.

En este punto, el responsable de Patrimonio del Ayuntamiento insiste en que el módulo hotelero sigue despertando el interés de potenciales compradores. “Al menos tres inversores se han interesado por el proyecto desde que yo soy concejal”, asegura Cano, incorporado a la Corporación hace prácticamente dos años. “El problema es que en la mayoría de ocasiones se trata de fondos de inversión, que por norma general no concurren a subastas de este tipo, sino que optan por acudir a la vía de la adjudicación directa”, explica el edil, que de este modo se agarra al último clavo que parece quedarle a la opción de un hotel en el estadio.

Por esa opción de que los inversores que en su día llamaron al Ayuntamiento terminen por formalizar una oferta, y porque así lo determinan los trámites pertinentes de la administración pública, el Ayuntamiento dará una última oportunidad a los inversores para construir un hotel y otras actividades terciarias en la tribuna del estadio. Y si no, ya plantean estudiar otras posibles salidas para ese suelo que está sin uso y que impide a las arcas municipales ingresar nada menos que 9,8 millones de euros.