Algunos establecimientos de hostelería en Cádiz cierran de manera temporal o reducen los días abiertos

Novelty, cerrado y en obras; El Sardinero, abierto pero con el salón principal cerrado; Bar Coruña, cerrado; Ciocolatto, con un cartel de traspaso; Pasaje andaluz cerrado; La Carbonera, cerrado; el restaurante del hotel La Catedral, cerrado...

La plaza de San Juan de Dios y la de la Catedral aparecen casi vacías de mesas y sillas. Lo que hace meses ocupaban buena parte del espacio público para sus negocios, ahora muchos de ellos se encuentran cerrados. Uno de los que sigue abiertos es el emblemático restaurante Terraza, que tiene al frente a Miguel Pelayo.

Este histórico hostelero se resiste al cierre porque, entre otras cosas, asegura que quiere darle servicio a sus clientes de toda la vida: “Hay días que pierdo dinero pero me da pena que vengan y se encuentren la puerta cerrada”.

Asegura que ahora la situación está muy delicada y piensa que “hasta que no se abran las ciudades la situación no va a mejorar y no hablo sólo de los extranjeros”.

Pelayo señala que uno de los grandes problemas es que en su sector había dos fechas marcadas en rojo en el calendario que les servía a muchos para tirar adelante como son el Carnaval y la Semana Santa: “Los inviernos en Cádiz siempre han sido malos pero estas dos fiestas servían para compensar, pero este año ni eso”.

Pelayo asegura que la actual situación “es una lucha pro sobrevivir”. Ahora bien, trata de mirar con un poco de optimismo la situación: “Hace unos días estaba muy estresado porque está tan mal la cosa que no le vemos salida, pero ahora el tiempo está mejor y eso ayuda”.

Juan Carlos Borrell, propietario de la taberna La Sorpresa, en la calle Arbolí, directamente ha tratado de aprovechar los mejores días y abre solamente de jueves a domingo.