La escuela pública perdió en Cádiz capital siete unidades para el curso actual

La escuela pública ha perdido en la capital gaditana este curso 2023-2024 ocho unidades, mientras que se ha creado solo una. Así, el balance es de menos siete. Los datos publicados en el BOJA del 7 de diciembre, concretamente en la Orden de 30 de noviembre de 2023, reflejan por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo la retirada de unidades en seis colegios públicos. De esta manera han perdido una unidad de 2º Ciclo de Educación Infantil los centros Josefina Pascual, Carlos III y Profesor Tierno Galván. Asimismo, de Primaria se eliminó una unidad de Educación Primaria en La Inmaculada y dos en cada uno de estos colegios: Adolfo de Castro y Gadir. Solo se creó una unidad de Educación Primaria en el CEIP Reyes Católicos.

La preocupación de la escuela pública va en aumento. Estas cifras reseñadas crecerán, a buen seguro, el próximo curso, para el que se calcula que habrá un centenar de solicitudes menos en Educación Infantil de 3 años. Los indicios son evidentes: en 2021, año de nacimiento de los niños y niños que se entrarán en esta etapa en septiembre de 2024, vieron la luz en la capital gaditana 548 personas, 115 menos que en 2020.

La falta de demanda para la enseñanza pública se ha llevado por delante al colegio Adolfo de Castro, que se fusionará con el Fermín Salvochea para el curso 2024-2025.

Desde el sindicato USTEA Cádiz consideran que estas supresiones de líneas “son como un ERTE público encubierto que afecta al personal interino de manera directa e indirectamente a los funcionarios/as de carrera que reducen sus posibilidades de movilidad, curso tras curso”.

USTEA lamenta que “desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, la red de centros públicos ha perdido en Andalucía casi 2.000 clases, mientras la enseñanza concertada mantiene su oferta intacta y el presupuesto en conciertos para 2024 ha superado los 1.000 millones por primera vez en la historia”. Frente a este modelo, USTEA reclama “el blindaje de la Educación Pública, la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio en los colegios e institutos”.

“La excusa que da la Consejería para la eliminación de clases en los centros públicos es el descenso de la natalidad, aunque no nos explicamos que esto mismo no afecte a los centros privados concertados que mantienen su oferta intacta desde hace años, a menos que la Junta tenga una bola de cristal y sepa que los no nacidos iban a solicitar centros públicos”, expone el sindicato. Para USTEA “el alarmante cierre de clases públicas es una clara apuesta política de la Consejería por un modelo de educación que fomenta la extensión de los conciertos educativos”.