El CEIP Adolfo de Castro sería el octavo colegio público cerrado en Cádiz en 23 años

La desaparición del colegio público Adolfo de Castro sería una crónica de una muerte anunciada. Con muy pocos alumnos, el centro subsiste como puede a pesar de sus excelentes condiciones educativas y su afán por dotar de contenido al colegio y al aprendizaje. Para el presente curso, ante la falta de niños y con solo cuatro solicitudes para 25 plazas de Infantil de 3 años, la Consejería de Educación decidió eliminar todas las líneas educativas de 3 años a 3° de primaria crear un aula mixta con niños y niñas de 3 a 8 años. Estos obstáculos educativos y el negro futuro que se vislumbra han llevado al consejo escolar del Adolfo de Castro a solicitar la incorporación de los alumnos y el profesorado al CEIP Fermín Salvochea.

Montse Quintero, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los colegios públicos de la capital gaditana, Flampa Gades, lamenta este hecho por cuanto supone un nuevo cierre de un colegio público en la ciudad, pero en el Adolfo de castro “han preferido esto para seguir trabajando en una línea educativa y en un proyecto que lleva realizando hace tiempo”. Se refiere Quintero al carpetazo que el centro dio hace unos años a la enseñanza de siempre de clases magistrales, libros de texto y manuales. El centro lleva un tiempo convirtiendo las en espacios de trabajo cooperativo en los que el aprendizaje sucede ente cuentos, juegos y talleres. Esto es, el aprendizaje unidireccional da paso a un aprendizaje en todas las direcciones.

El último colegio público que cerró en la capital gaditana fue la Institución Provincial Gaditana en 2020

La presidenta de la Flampa apunta que si bien es cierto que “técnicamente el colegio no lo cierra la Junta de Andalucía”, sí “ha dejado que esto ocurra porque no le ha ayudado en nada”. Según Montse Quintero “la Consejería se beneficia de que haya sido una decisión del consejo escolar del colegio para no quedar como la causante del cierre”. Recuerda Quintero que el Adolfo de Castro “tiene abiertas sus instalaciones todo el día y realiza multitud de actividades y de proyectos innovadores, pero las familias de la zona eligen otros colegios concertados”. Además “el hecho de estar desde hace unos años con aulas mixtas no es algo que guste a las familias, de ahí que hayan decidido que lo mejor sea fusionarse”.

El pasado martes, un portavoz del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz señalaba que “la Junta de Andalucía no cierra ningún centro en la provincia” y que “la propuesta parte de los centros educativos”. “Es una decisión que están estudiando los consejos escolares pensando en el bienestar de los niños”, destacó. “Desde la Junta de Andalucía no se impone nada”, concluían desde la Junta.

El cierre del colegio Adolfo de Castro sería el octavo en los últimos 23 años. El último en decir adiós, tras el curso 2019-2020, fue la Institución Provincial Gaditana (IPG). Cerraron en el centro el Bartolomé Esteban Murillo, más conocido como Capuchinos, ahora IES La Caleta, y el Jaime Balmes (Arbolí), que se clausuró en el año 2003. En Puerta Tierra, en 1997 cerró el José León de Carranza en Puntales. Le siguió el colegio Eduardo Benot en la barriada de La Paz y en el año 2004 fue el turno del colegio Carmen Jiménez en San Severiano. Ya en 2006 se clausuró el colegio Manuel de Falla del barrio de La Laguna.