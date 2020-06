La Diputación ratifica el cierre de la Institución Provincial Gaditana

El pleno de la Diputación ha ratificado esta mañana el cese de la actividad educativa en la Institución Provincial Gaditana. Los votos del PSOE y La Línea 100x100, socios del gobierno provincial, ha sacado adelante la propuesta, que ha tenido el voto en contra del resto de grupos: Partido Popular, Adelante Cádiz, Izquierda Unida, Ciudadanos y Andalucía x Sí.

El diputado de Desarrollo Social, Daniel Moreno, explicó de nuevo en el pleno las razones que "obligan" a Diputación a denunciar el convenio que se mantiene con la Junta de Andalucía para el sostenimiento de este centro. Un acuerdo que no puede renovarse, según argumentó Moreno, "por una convergencia de causas: por la Fundación Aramburu Moreno de Mora, propietaria de un bien del que reclama su reversión y por imposibilidad jurídica, al carecer Diputación de competencia en materia educativa". "A esos factores se le suma la ausencia de respuesta por parte de la Junta de Andalucía, pese a las comunicaciones establecidas al respecto por Diputación", indican desde el gobierno provincial.

A las puertas del Palacio Provincial la comunidad educativa se manifestó en contra de este cierre, denunciando además la pérdida de dos unidades de infantil en otros dos colegios públicos de la ciudad de Cádiz tras la decisión tomada por la Junta de Andalucía y que se conoció este martes. Por otro lado, los monitores de Educación Especial también han protestado en Cádiz reclamando el pago de sus nóminas.

Las limpiadoras de La Institución

Adelante ha puesto encima de la mesa además la situación de las trabajadoras del colegio público La Institución, que han estado en la concentración de este miércoles. “Ya hace tiempo que vienen reclamando información acerca de su futuro laboral, en cuanto la situación del centro hacía temer el cierre del colegio, sin recibir respuesta por parte de la Diputación”, recordaron. El próximo 1 de julio van al paro, como cada año, al acabar el curso escolar pero, este año sin embargo la actividad de centro no se retomará en septiembre, lo que las deja en una situación de total incertidumbre. Por eso, Adelante pregunta “qué plan tiene la Diputación para estas 5 trabajadoras; si van a recolocarlas en algún otro servicio; van a dar respuesta a su reivindicación de ser asumidas como personal propio o cuándo va a informarles”.

El diputado Antonio Romero ha asegurado que “temíamos que llegase este día. Un colegio más que cierra, y van 10 centros públicos en la ciudad de Cádiz”. Romero ha recordado que ayer mismo, la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y Flampa Gades denunciaban el cierre de líneas de Infantil en La Inmaculada y Tierno Galvan, que se suman a las líneas perdidas en los últimos años. “El colegio que ustedes cierran hoy es la evidencia del abandono de la escuela pública a favor de la concertada. Traen a pleno excusas para no hacerse cargo de su responsabilidad”, pero “una vez más el PSOE es responsable de un nuevo ataque a la educación pública, a pesar de lo que digan. No es la Junta ni la Fundación. Son ustedes los que se han guardado información, los que no quieren negociar el acuerdo de cesión con la fundación, los que han dejado el centro en un estado de abandono completo”.