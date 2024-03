El descenso de la natalidad complica más que nunca la escolarización en Cádiz para el curso 2024-2025

La educación se enfrenta en Cádiz al proceso de escolarización más delicado de cuantos se recuerdan. Este viernes, 1 de marzo, se inicia el reparto y entrega, hasta el 1 de abril, de las solicitudes para el curso 2024-2025 y el panorama no es nada halagüeño con la incorporación del alumnado a la Educación Infantil de 3 años. Los datos del Instituto Nacional de Estadística son demoledores y no engañan: en 2021, año de nacimiento de los niños y niños que se entrarán en esta etapa en septiembre de 2024, vieron la luz en la capital gaditana 548 personas, 115 menos que en 2020. Evidentemente no quiere decir que todos esos 548 niños y niñas vayan a matricularse, pero el descenso de nacimientos es significativo y podría implicar, a buen seguro, más problemas en cuanto a reducción de líneas en colegios de la capital.

Las cifras son más flagrantes si se tiene en cuenta el número de nacimientos que hubo en la ciudad hace una década. En 2011 se registraron 919, lo que supone, con respecto al citado 2021, un descenso de más de un 40 por ciento. Esto es, en el año 2021 nacieron 371 niños menos que en 2011, solo con una década de diferencia.

Estos problemas demográficos, a los que la escuela pública añade el blindaje que la Consejería de Desarrollo Educativo realiza con la enseñanza concertada, ya se ha llevado por delante un nuevo colegio en la capital: el CEIP Adolfo de Castro. Su situación era la crónica de una muerte anunciada y es el reflejo de la delicadísima situación en la escuela pública. En este curso cuenta con solo 33 alumnos y la salida, en junio, de los 11 de 6º de Primaria dejará el número en 22. Todos ellos, según fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, tienen su plaza asegurada en el CEIP Fermín Salvochea, el centro que será el destino de la fusión aceptada, a propuesta de la comunidad educativa del Adolfo de Castro, por la Consejería. De esta manera, ya hoy 1 de marzo no se podrán recoger solicitudes en el colegio ubicado en el Cerro del Moro.

Estas mismas fuentes de la Delegación Territorial que el Fermín Salvochea realizó la reserva de plazas contando con estos 22 alumnos, que se incorporarían a las distintas aulas según sus edades y en algunos casos dirán adiós a aulas mixtas que, por falta de escolares, se mantenían en el Adolfo de Castro. En el Fermín Salvochea se ofertan 25 plazas de Infantil de 3 años.

Con los datos de población anteriormente reseñados se avecinan más problemas para la educación en Cádiz, principalmente en la enseñanza pública. Ya en el proceso de admisión para el curso en vigor, 2023-2024, solo dos colegios de la capital tuvieron que baremar. Esto es, recibieron más solicitudes que plazas. Uno concertado, San Felipe Neri, y otro público, Carola Ribed, ambos en extramuros.

Sin confirmación oficial, según la AMPA del Adolfo de Castro

El AMPA Guadalmesí del colegio Adolfo de Castro y la madre delegada del aula mixta de 4º y de 5º de este centro emitían hace unos días un comunicado destacando que todavía no tenían confirmación oficial de la fusión por parte de la Consejería, aunque apuntaban que “todas las familias estamos de acuerdo en esta decisión , tanto en cuanto se nos garantice que el alumnado, profesorado, así como especialistas vamos a tener cabida en dicho centro, para que dicho cambio suponga el menor trastorno para nuestros hijos/as (algunos con necesidades educativas específicas), ya que esta decisión se ha tomado de forma conjunta pensando en todo momento en garantizar y conservar el modelo educativo por el que estábamos apostando en el CEIP Adolfo de Castro y del cual no queremos apartarnos lo más mínimo”.

“Para que esto se cumpla estamos interesados en que el centro continúe con el profesorado especialista en Compensación Educativa, ya que es un plan integral que permite atender necesidades tanto educativas, como sociales y emocionales del alumnado y de las familias. Asimismo, garantizar la atención a la diversidad, ya que es otra prioridad a la cual el alumnado NEAE/NEE tiene derecho, preservando para ello la atención de los profesionales especialistas para este fin”, indican desde el centro.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la escuela pública en Cádiz, Flampa Gades, lamentaba a finales del pasado mes de enero que la Delegada Territorial de Educación, Isabel Paredes, alabara el proceso llevado a cabo y la decisión de integración de los colegios Adolfo de Castro y Fermín Salvochea, “pero sea incapaz de hacer autocrítica y reconocer el fracaso de gestión por parte de su Consejería que representa el cierre del Adolfo de Castro. Y esta ausencia de un análisis crítico hace temer que no se tomarán las acciones necesarias para evitar futuros cierres de colegios públicos”.