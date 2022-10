El equipo de gobierno de Cádiz saca adelante sus propuestas económicas

El Pleno de octubre del Ayuntamiento de Cádiz, con un arranque netamente económico, ha aprobado las dos propuestas económicas principales del equipo de gobierno, que por un lado buscaba en la cita de esta misma mañana corregir la no aprobación en su momento de dos créditos solicitados por Emasa para paliar los efectos de la pandemia y el confinamiento en los trabajadores de esta empresa municipal, y por otro sacar adelante el destino de los 14,5 millones de euros del conocido como remanente municipal. Para aprobar ambas propuestas el equipo de gobierno ha contado con el apoyo de distintos compañeros de viaje: todos, menos el PP que votó en contra, dijeron sí para la regularización de los préstamos de Emasa; y el remanente, con más pegas en general, se usará en las partidas decididas por el equipo de gobierno con el apoyo del PSOE, el no de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular y de Domingo Villero, el concejal no adscrito.

Apariencia de trámite parecía tener la aprobación plenaria de los dos créditos solicitados por Emasa. De esta manera lo vistió el concejal Martín Vila, que justificó aquellas peticiones de crédito para cubrir la ausencia de ingresos derivada del confinamiento y la caída general del tráfico en la ciudad. Incluso señaló que el segundo de los créditos, de 750.000 euros, no se ha usado y puede ser cancelado en los próximos meses. Domingo Villero, concejal no adscrito, y Natalia Álvarez, del PSOE, criticaron la tardanza en llevar a Pleno estos créditos aprobados en su día de urgencia por el consejo de administración de la empresa municipal y que databan de abril de 2020 y de abril de 2021, aunque anunciaron su voto favorable como lo hizo Carmen Fidalgo por Ciudadanos.

Las críticas más firmes, porque también el PSOE se quejó por la "mala gestión" de Vila en Emasa, vinieron del PP y del concejal José Manuel Cossi, que acusó a Vila de ejercer una "gestión oscurantista" al frente de la empresa municipal de aparcamientos. Cossi y su grupo no se fían de las cuentas reales de de Emasa y anunciaron su voto en contra. El concejal Vila, en su último turno, lamentó que el PP enarbole "la bandera de la quiebra" y recordó que la empresa tuvo beneficios en 2021.

El concejal de Hacienda, José Ramón Paéz, fue el encargado de defender el destino de esos 14,5 millones de euros del remanente municipal de los últimos años. Quizás con más apoyos de los previstos, sólo Ciudadanos optó por el no y el PP y Villero se abstuvieron, el punto saldrá adelante y el equipo de gobierno, pese a que no se salvó de las críticas de todos los grupos, podrá destinar ese dinero a las partidas anunciadas y conocidas en días anteriores: IFEF, Procasa y sus viviendas, el Instituto Municipal del Deporte, Eléctrica de Cádiz (entendido como dinero para el aumento de la factura municipal y otra partida para tratar de paliar la de los hogares gaditanos, reciban o no el suministro desde la empresa municipal), Cultura y Emasa.

Desglosó el edil del equipo de gobierno el destino, partida por partida, de esos 14,5 millones de euros, mientras que Domingo Villero lamentó, pese a su voto afirmativo, que los trabajadores municipales no se beneficien de este remanente; Lucrecia Valverde justificó su voto negativo al ser una propuesta "electoralista, interesada e improvisada" que no tiene en cuenta la subida de la luz y las pérdidas del servicio de transporte; el socialista Óscar Torres echó de menos alguna partida para subida salarial, aunque le pareció bien que se haya puesto "el acento" en los presupuestos de Empleo, Vivienda y Deportes; y José Carlos Teruel, del Partido Popular, afirmó que la inversión de este remanente es "la única" del equipo de gobierno en sus dos mandatos: "Anuncian que van a hacer en siete meses lo que no han hecho en siete años".

Valcárcel y el Portillo centraron una breve, y casi cordial para lo que se acostumbra, disputa entre Teruel y Páez. El concejal popular lamentó que se retiraran los cinco millones anunciados para Valcárcel "cuando ya no hay bronca" y afirmó que en el Portillo se iba a construir un aparcamiento subterráneo pero no el pabellón, en un proyecto, cabe recordar, arrastrado desde los últimos gobiernos municipales de Teófila Martínez. Paéz, por su parte, aseguró que en la barriada España "habrá parking y pabellón" y preguntó de manera retórica al Pleno a quién debe dar los cinco millones de Valcárcel, que finalmente no se sacarán de ese remanente, como se comprometió el propio alcalde José María González cuando ya se sabía que, por los largos tiempos administrativos y burocráticos del proyecto, no se podrían aportar de ese superávit. Páez, en todo caso, confirmó que los cinco millones se aportarán cuando el proyecto de Valcárcel fije la participación de cada administración en el documento aún pendiente de presentar.