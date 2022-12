“Somos conscientes de que dañamos el mar, pero no hacemos lo suficiente”

Responde al nombre de Jimmy Cornell aunque su nombre de nacimiento es Dragos Corneliu Cismasu, ya que nació en Rumanía en 1940. Desde 1969 vive en Londres donde formó familia. Empezó a navegar como hobby mientras trabajaba como reportero para el Servicio Mundial de la BBC. Gracias a sus iniciativas náuticas y sus libros, ha recibido recientemente el premio Cádiz con Elcano.

–¿Qué supone para usted recibir un reconocimiento como el de Cádiz con Elcano?

–Estoy muy orgulloso por el premio, por supuesto, pero también porque tenía un proyecto por el V centenario del viaje de Elcano y Magallanes y por eso estoy muy contento con este reconocimiento de la ciudad de Cádiz.

–¿Se siente usted identificado con la figura de Elcano con la trayectoria que ha tenido y las circunnavegaciones que ha realizado?

–Quería hacer una cosa para no olvidar que la primera persona que dio la vuelta la mundo fue él. Esa fue la idea de mi proyecto y utilizarlo como protección del medio ambiente con lectricidad sí, carbono no. Para ello usé un catamarán de 48 pies para dar una vuelta al mundo. Pero desafortunadamente no sólo el problema de la pandemia, sino la situación del mundo hizo que se retrasara. En el año 2021 cuando decidimos salir, en octubre o noviembre llegamos a Santa Cruz de Tenerife pero la capacidad de regeneración no fue satisfecha. La idea de hacer un viaje alrededor del mundo con energía totalmente pura, verde, sin generador. Solo con paneles. Sin embargo, no fue un momento bueno para mí.

–¿Lo va intentar de nuevo?

–No. La familia ya está en contra y hay que tener en cuenta que tengo 82 años. Perdimos la oportunidad de hacerlo por la celebración del V Centenario y estoy muy triste. También tuve problemas con la tripulación y en Londres a mi llegada desde Cantiers, tuve una hemorragia cerebral y afortunadamente vivo a 500 metros de los mejores hospitales pero el médico me dijo que no era una buena idea hacer un viaje tan largo. El concepto de un buque de vela con emisiones, el barco funciona. Ahora lo ha comprado una persona que hace proyectos con Naciones Unidas.

–Viendo su trayectoria, ¿Siempre le han gustado los retos?

–He tenido cinco yates y he recorrido más de 200.000 millas en todo el mundo con dos viajes en Antártida, un viaje por paso del noroeste y tres alrededor del mundo. Empecé en un primer viaje de vuelta al mundo con mi esposa y dos hijos en 1975, fue un viaje de seis años. El segundo con otro yate, un tercero con otro. Todos llevaban el nombre de Aventura, en español. Cuatro en viaje por el noroeste. Es un sitio muy difícil e intenté hacerlo desde el este al oeste y como no podía pasar porque había mucho hielo, lo hicimos por el canal de Panamá y desde el oeste al este. Ese fue el último antes del proyecto del Elcano.

–¿Sus hijos han heredado esa pasión por el mar?

–Sí. Eso es muy interesante. Yo nací en Rumanía y encontré a Gwenda allí. Ella es inglesa y después de muchos años de espera, recibí el pasaporte con mi hija ya en el mundo mientras que el hijo nació dos semanas después de mi llegada. Empecé a trabajar en la BBC como periodista en los servicios externos y después de tres o cuatro años , fue siempre mi sueño ir al mar. Desde niño ese siempre fue mi sueño. Por juventud tuve que vivir una dictadura comunista y mi padre murió en prisión. Pienso que solo hay una vida y quería desarrollar una carrera de periodista pero quería ir en el mar y visitar y descubrir el mundo. Por eso partimos en el 75 con Gwenda y los niños, que tenían ocho y seis años. Pasamos un primer un año en el Mediterráneo y después por todo el mundo.

La consecuencia o el resultado de este viaje casi 50 años después es que hemos creado un vínculo muy especial con los niños.

–¿Cree que ha sido de los primeros periodistas de aventuras?

–Cuando llegué joven a la BBC, había parte de la plantilla que era nacida ante de la Segunda Guerra Mundial. Hablé con el jefe acerca de que las informaciones son muy importantes pero la mejor propaganda es dar a la gente que me escucha la historia que es la libertad de poder vivir en el oeste. Empecé con un programa que se llamaba Aventura de una media hora cada domingo por la tarde y teníamos millones y eso fue la base de que después cuando empecé la vuelta al mundo. Trabajar como periodista fue muy interesante durante esos seis años sobre la cultura local o proyectos de desarrollo en Tonga o Perú. Ese fue el trabajo de esos seis años para encontrar gente.

–El Libro World Cruising Routes que usted escribió sigue siendo una biblia para los navegantes pese a las nuevas tecnologías que van llegando a la navegación.

–Yo escribí ese libro para mí. La primera edición en 1987 y ahora está en la 99 edición en inglés, pero lo hay también en francés, alemán y español. Ese fue el primer libro y siempre intento hacer cosas originales. Hace diez años fue uno de cartas meteorológicas por todo el mundo, una cosa muy nueva. Ahora estamos trabajando en la tercera edición y está teniendo mucho éxito. La misma idea original fue hacer la HRC, el primer rally para la travesía del Atlántico. Es una idea de simple hacerlo. Hace 20 años y fue una de mis ideas hacer una cosas para los navegantes.

Hablan mucho de que se sienten solos, para la seguridad, una atmósfera de armonía y amistad. Una oportunidad. De que si hay un problema en el mar te pueden ayudar otros. ¿Por qué no hacerlo alrededor del mundo? El último ha llegado ahora a Nueva Zelanda.

–Dentro de esas recomendaciones, díganos una ruta que le guste en el mundo y otra en España.

–El mejor es la Antártida sin duda. Es el mundo como era hace 500 años. ¿En España? No voy a decir Cádiz porque no me gusta ser falso, pero para mí las Islas Canarias. Soy el Hijo Adoptivo de la isla de Gran Canaria.

En 1992 con el V Centenario del viaje de Colón hicimos un rally con 164 barcos para la hacer la ruta exacta de Colón en el primer viaje, es decir, salir desde Palos en Huelva, pasar por La Gomera y directamente hacia San Salvador en las Bahamas. 164 barcos de todo el mundo, muchos de Argentina, México, de Estados Unidos, también europeos. A mi vuelta, el Cabildo Insular me dijo que me iban a hacer Hijo Adoptivo y en la ceremonia el presidente afirmó que era la primera vez en la historia en el cabildo que se votaba por unanimidad.

–Una de sus últimas iniciativas ha sido el Blue Planet Odissey, que también tenía una marcado carácter reivindicativo del medio ambiente. ¿Somos realmente conscientes los humanos del daño que le estamos haciendo al mar con nuestros hábitos de vida y de consumo?

–Somos conscientes pero no hacemos lo suficiente. En los años 30 con el fascismo en Europa todo el mundo sabía que venía una guerra pero hasta el último momento no se hizo nada. Ahora tenemos a Putin y sabíamos sus planes, pero hasta que no ha invadido Ucrania no hemos reaccionado. Es lo que pasa también con la naturaleza y con el cambio climático”.