La llegada de Mammoet a Cádiz no sólo va a dejar una grata experiencia plagada de impresionantes imágenes en la carga de las piezas de las grúas, sus montajes y su posterior embarque sino que desde el punto de vista económico va a suponer una inyección importante no sólo para la Autoridad Portuaria de Teófila Martínez sino también para un buen número de empresas auxiliares y, cómo no, para la ciudad.

En cuanto a la generación de empleo que dejará Mammoet en Cádiz, su director gerente, Javier Martínez, cuantifica que durante los nueve meses que se tarde en coronar el proyecto trabajarán en el montaje de las ocho grúas unas 60 personas de manera directa y “tres o cuatro veces más que llegarán de la mano de las muchas numerosas empresas auxiliares que participarán”.

De esas 60 personas, muchas serán técnicos y técnicas especializados que vendrán con Mammoet, “algunos de ellos extranjeros o bien otros de Cádiz”. La empresa holandesa ha hecho pública ya la oferta de unos 15 ó 20 puestos de trabajo, entre electricistas, montadores e incluso auxiliares administrativos. Sin ir más lejos, en internet se localizan algunas de estas ofertas. Concretamente se buscan, por ejemplo, montadores de estructuras, técnicos de prevención de riesgos laborales, electricistas de montajes o personal administrativo. En todos los casos, la oferta incluye un ítem: “Se dará preferencia a los candidatos que vivan en Cádiz”. Mammoet tiene, además, planificada la construcción en la misma terminal de contenedores construida por la APBC en un relleno ganado al mar de un comedor que dará servicio de catering a 60 ó 70 trabajadores y trabajadoras.