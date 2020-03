La emocionante carta de una médica gaditana en Madrid para los afectados por coronavirus

Una carta de una joven médica gaditana ha emocionado en las redes sociales. Se llama Ana Gómez y está en su segundo año de formación en Neurología en Madrid. Como todos, no imaginaba que le tocaría luchar contra una pandemia como la del coronavirus y menos aún que ella sería una de las afectadas. Por eso, desde su confinamiento ha querido dar fuerzas a los que están sufriendo la enfermedad.

Ana, que se contagió tras atender una persona positiva en el hospital madrileño donde trabaja, se recupera en casa ya casi sin síntomas. Sin embargo, y conocedora de la dura situación que se vive en Madrid, donde están "desbordados", ha querido escribir unas palabras a las personas que están ingresadas y solas. "No soy capaz de imaginarme cómo debe ser estar apartado de todo y de todos con el miedo y la incertidumbre de lo que este estúpido bicho ha venido a hacer aquí", cuenta en la carta que ha compartido su hermana. "Te escribo a ti para decirte que cada día que pasas ahí dentro es un día más de valentía y de coraje, de superación sin que seas consciente de ello", apunta en un escrito que compartimos al completo a continuación:

Querida persona afectada por el Coronavirus,

Soy Ana, tengo 27 años y nací en Cádiz aunque a día de hoy estoy en mi segundo año de formación como medico especialista en Neurologia en este mismo hospital en el que te encuentras. Actualmente me encuentro guardando cuarentena en mi piso desde hace una semana porque me contagié y por suerte solo he pasado por un simple catarro.

Pese a que conozco el hospital, sé como son las habitaciones, el olor de sus sábanas, el calor de la calefacción, la no tan apetitosa comida… y te imagino a ti en esa cama, en ese sillón aislado/a. Sin embargo, no soy capaz de imaginarme cómo debe ser estar apartado de todo y de todos con el miedo y la incertidumbre de lo que este estúpido bicho ha venido a hacer aquí. No soy capaz porque a mí misma me produce tanto miedo que mi cerebro rechaza imaginarlo.

Te escribo a ti para decirte que cada día que pasas ahí dentro es un día más de valentía y de coraje, de superación sin que seas consciente de ello. Mantén la esperanza porque estás en buenas manos, los profesionales que te atienden te quieren sin conocerte y van a hacer lo que esté en su mano para cuidarte y sanarte si es posible. Te lo digo porque yo así lo hago cuando estoy ahí dentro “combatiendo” como lo hacen ellos ahora. La soledad, la incertidumbre te acompañaran estos días pero mantén esa esperanza y con esta carta quiero paliar un poco esa soledad y decirte que en la distancia estamos todos en casa rezando por todos vosotros y matando el tiempo dentro de casa para que evitar que el bicho se propague fuera.

Ahora estas ahí dentro entre cuatro paredes pero la libertad no te la quita nadie así que te animo a mentalmente a que imagines que vas a mi tierra, a Cádiz. Imagina una terraza donde te da el aire fresco pero se contrarresta con los rayos del sol que cálidamente te iluminan un paisaje de paz y de tranquilidad en la playa con el sonido del mar.

Espero que durante un segundo hayas podido imaginarlo, sentirlo pero sobre todo espero que ganes esta batalla. Simplemente por estar combatiéndola ya eres un/a héroe/heroína y todos los que estamos fuera lo sabemos, siéntete así. Animo con la lucha, yo en nada estaré allí para acompañaros como si fuese mía.

Un abrazo de una medico que también te quiere sin conocerte.

Ana

Madrid. 18 de marzo de 2020