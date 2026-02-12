Eléctrica de Cádiz entrega el premio 'Un año de luz'

La ganadora del sorteo de Eléctrica de Cádiz, con Verónica Escolar Peña y Rafael Velázquez Martínez, del Departamento de Atención al Cliente

Eléctrica de Cádiz ha realizado la entrega del premio 'Un año de luz' en sus oficinas, en un encuentro con la ganadora del sorteo, quien ha sido agraciada con 12 meses de suministro eléctrico gratuito.

La premiada compartió su alegría, su gratitud y su orgullo por contar con la luz de una compañía de aquí, destacando el valor de sentirse acompañada por un servicio cercano y una atención directa.

La entrega del premio fue realizada por Verónica Escolar Peña y Rafael Velázquez Martínez, del Departamento de Atención al Cliente de Eléctrica de Cádiz, quienes felicitaron a la ganadora y subrayaron la apuesta de la compañía por seguir premiando la confianza de sus clientes en la Bahía de Cádiz.

Sobre Eléctrica de Cádiz

Eléctrica de Cádiz es la comercializadora eléctrica de la Bahía de Cádiz. Una compañía conocida, de aquí, que ofrece luz con trato directo, transparencia y atención cercana. Su equipo acompaña a miles de hogares y negocios en el día a día, con un servicio de atención al cliente formado por gaditanos, explicando cada concepto de la factura con claridad y ofreciendo un servicio pensado para las personas.

Eléctrica de Cádiz mantiene un compromiso firme con su entorno y con quienes viven en la Bahía, impulsando iniciativas que conectan con la vida real y devolviendo a Cádiz y su Bahía parte de lo que recibe de sus clientes.