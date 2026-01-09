El 'Elcano' se prepara en Cádiz para su 98 crucero de instrucción: "Los días previos a la salida son de intensa actividad"

El Juan Sebastián de Elcano partirá de Cádiz este sábado, 10 de enero, para iniciar su 98 crucero de instrucción. A dos años de celebrar el centenario de su construcción, la salida del buque escuela volverá a la 'familiaridad' tras el último embarque 'real' y al mediodía iniciará su periplo desde el muelle gaditano para casi seis meses de viaje por el continente americano donde se formarán 73 nuevos futuros oficiales de la Armada. Antes, este sábado tendrá lugar la misa en el convento de Santo Domingo y el traslado en procesión del Galeona hasta el buque.

"Los días previos a la salida a la mar son días de una intensa actividad a bordo, combinada con la ilusión y expectación de aquellos que realizan el crucero de instrucción por primera vez", cuenta el comandante del buque escuela, el capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa, que atiende a Diario de Cádiz poco antes de estrenarse al frente del Elcano, aunque al mando del mismo ya estuvieron su tío abuelo, su padre y su hermano mayor. Al preguntarle por sus sensaciones es claro: "Lo cierto es que en estos días no da mucho tiempo a pensar en otra cosa que no sea terminar de alistarlo para poder afrontar con garantías la navegación. Es una enorme responsabilidad compartida por toda la dotación. Justo antes de zarpar, nos invadirá el sentimiento de orgullo de formar parte de la dotación".

Y es que son jornadas de comprobaciones de todos los equipos y sistemas, con especial precaución en aquellos en los que se han acometido obras de modificación o mantenimiento, de aprovisionamiento del buque para la navegación, de ultimar detalles de la planificación realizada para el crucero, ... Las habituales pruebas de mar son "una fase primordial" y más cuando se han acometido obras de envergadura como este año, en el que, recuerda, se ha recorrido los dos palos, mayor proel y mayor popel, y se ha sustituido la planta de tratamiento de aguas residuales y de la planta de aire acondicionado.

"Se han comprobado todos los componentes de energía y propulsión del buque, el sistema de gobierno, los elementos de la maniobra (jarcia de labor principalmente), los sistemas de seguridad, así como los equipos de navegación y comunicaciones, además de la organización de la dotación en las distintas situaciones que adopta el buque en la mar", explica. "Estas pruebas permiten detectar la necesidad de ajustes finales y certificar que el buque está preparado para afrontar un exigente crucero de larga duración".

El balance de los trabajos realizados en Navantia San Fernando "es muy positivo". "Se han llevado a cabo actuaciones muy relevantes que mejoran la fiabilidad, la seguridad y la habitabilidad y permiten al Juan Sebastián de Elcano mantenerse como “un joven de 98 años”, plenamente operativo y prolongar su vida útil". De la Puente señala que todo el proceso se ha desarrollado con una estrecha colaboración entre Navantia y la Jefatura de Mantenimiento de la Bahía de Cádiz para alcanzar los objetivos previstos.

Imagen las obras realizadas en el Elcano en Navantia San Fernando. / Armada

Estancia en Cádiz

En Cádiz desde este miércoles 7 de enero, el comandante incide en que estas jornadas previas "la ciudad de Cádiz acoge con muchísimo cariño al Juan Sebastián de Elcano, “a su barco”, a la dotación y los guardiamarinas". "La Armada está encantada de poder enseñar el buque a sus ciudadanos y contarles de primera mano cómo será la vida a bordo durante el crucero de instrucción. Viaje por el Caribe y Estados Unidos", dice sobre las jornadas de puertas abiertas, que comenzaron este jueves y seguirán este viernes de 15:30 a 20:00 horas.

El calendario es muy demandante para la dotación, parte de nueva incorporación, y para los guardiamarinas, un total de 73 que empezarán con un calendario muy demandante en el puerto de Cádiz. Una vez instalados a bordo tienen una jornada de ambientación y, a continuación, participarán en actos protocolarios tanto en la ciudad de Cádiz como en la ciudad de San Fernando, con el recibimiento en el Ayuntamiento gaditanao y la despedida de la Patrona de la Armada en la iglesia isleña de la Virgen del Carmen. "Para ellos, la razón de ser del buque, comienza una experiencia clave, única e inolvidable en su formación como oficiales de la Armada. De hecho, uno de mis objetivos es que se empiecen a sentir oficiales", comenta el capitán navío, que no tiene dudas del cariño de Cádiz en la estancia del buque en la ciudad.

El 98 crucero de instrucción

En esta ocasión, el XCVIII Crucero de Instrucción se realizará por el Caribe y la costa este de Estados Unidos y el comandante destaca las escalas principales. "En este crucero se realizarán escalas en puertos del Caribe, reforzando las relaciones bilaterales con los países de Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Santo Domingo, Méjico y Costa Rica. Además, unos de los hitos más destacados es la participación en la SAIL 250 en los puertos de Curazao, Galveston, Norfolk, Baltimore y terminando en Nueva York, un gran evento naval internacional cuyo acto principal tendrá lugar el 4 de julio, coincidiendo con la conmemoración de la independencia de Estados Unidos". Para el comandante, "la presencia del buque en esta cita de primer nivel permitirá proyectar la imagen de España, de su Armada y de su tradición naval en un escenario de máxima visibilidad internacional".

Además de la formación de los futuros oficiales, que es la principal misión del buque, el segundo cometido del buque escuela es apoyar a la Acción Exterior del Estado, actuando como el mejor Embajador de España con lo que participará en diferentes tipos de actividades como el saludo a la voz, recepciones a bordo, juras de Bandera para españoles expatriados, visitas institucionales, culturales o militares, que se organizan en coordinación con las Embajadas de España de los países que visita.

El Elcano volverá a Cádiz el 31 de julio directamente desde Nueva York y, aunque no es la primera vez que ocurre, no podrá asistir a los actos de jura de Bandera y entrega de despachos el 16 de julio, día del Carmen.