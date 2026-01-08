Visitas al 'Elcano' en Cádiz: horarios y días para conocer al buque escuela de la Armada antes de la salida

El Juan Sebastián de Elcano ya está en el muelle de Cádiz. De aquí partirá el próximo sábado para comencer su siguiente crucero de instrucción, que será ya el 98 y que le llevará duante casi seis meses por el Caribe y EEUU principalmente. Pero antes, le espera una apretada agenda en la ciudad y en la vecina de San Fernando, donde el buque escuela tiene su puerto base y que estan importante para la Armada.

Uno de los momentos esperados son las jornadas de puertas abiertas, en la que todo el ciudadano que quiera se podrá acercar al puerto gaditanao para visitar el buque. Según confirmaron desde la Armada, el Elcano abrirá sus puertas en dos jornadas: este mismo jueves 8 de enero y el viernes 9 de enero. El comandante del buque escuela, el capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa apuntó a aeste medio que "a ciudad de Cádiz acoge con muchísimo cariño al Juan Sebastián de Elcano, “a su barco”, a la dotación y los guardiamarinas, por nuestra parte, la Armada está encantada de poder enseñar el buque a sus ciudadanos y contarles de primera mano cómo será la vida a bordo durante el crucero de instrucción".

Horios y días de visitas al Elcano

Jueves 8 de enero: de 15:30 a 20:00 horas

Viernes 9 de enero: de 15:30 a 20:00 horas

Otros actos

Según confirmó el comandante, este año embarcarán un total de 73 guardiamarinas y "empezarán con un calendario muy demandante en el puerto de Cádiz". Una vez instalados a bordo, tendrán una jornada de ambientación y, a continuación, participarán en actos protocolarios tanto en la ciudad de Cádiz como en la ciudad de San Fernando. "Para ellos comienza una experiencia clave, única e inolvidable en su formación como oficiales de la Armada. De hecho, uno de mis objetivos es que se empiecen a sentir oficiales", señala el capitán de navío.

Jueves 8 de enero, a las 19.15 horas: H omenaje a Álvaro de Bazán , con motivo del 500 aniversario de su nacimiento, que se celebrará en la calle Obispo Urquinaona, 5, en Cádiz.

, con motivo del 500 aniversario de su nacimiento, que se celebrará en la calle Obispo Urquinaona, 5, en Cádiz. Jueves 8 de enero a las 20:00 horas. Conferencia del comandante del buque escuela, José María de la Puente Mora-Figueroa, en el salón de actos de la Fundación Unicaja , y que permitirá al público conocer de primera mano los detalles de la próxima travesía del emblemático navío.

, y que permitirá al público conocer de primera mano los detalles de la próxima travesía del emblemático navío. Viernes 9 de enero. Recibimiento en el Ayuntamiento de Cádiz (no hay hora confirmada). A las 12:00 horas. En San Fernando, en la iglesia del Carmen de San Fernando, despedida de la Patrona de la Armada.

Sábado 10 de enero: Salida del buque a las 12:00 horas, acompañada por el canto de la Salve Marinera a cargo de la Coral de la Universidad de Cádiz y por las salvas de honor desde la Punta de San Felipe. Antes habrá misa en Santo Domingo y el traslado de la Galeona por los guardiamarinas hasta el muelle.

La Asociación Cádiz con Elcano, que prepara actos con la Armada, anima a convertir la salida del navío en un homenaje colectivo, tanto desde la mar como desde tierra. Por un lado, invita a armadores y embarcaciones de la provincia a engalanar sus barcos y acompañar al buque en sus primeras millas de navegación por la Bahía. Por otro, anima a ciudadanos y visitantes a vivir la despedida desde enclaves como el muelle, la Punta de San Felipe o la Alameda, donde se espera una importante afluencia de público.