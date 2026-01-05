Cádiz con Elcano llama a despedir al buque escuela el sábado 10 de enero

La asociación Cádiz con Elcano ha presentado el programa de actividades con el que la ciudad se prepara para despedir el próximo sábado 10 de enero al buque ascuela 'Juan Sebastián de Elcano', que iniciará una nueva travesía trasatlántica tras su salida desde el Muelle Ciudad del puerto gaditano.

La entidad impulsa un doble llamamiento para convertir la salida del navío en un homenaje colectivo, tanto desde la mar como desde tierra. Por un lado, invita a armadores y embarcaciones de la provincia a engalanar sus barcos y acompañar al buque en sus primeras millas de navegación por la Bahía. Por otro, anima a ciudadanos y visitantes a vivir la despedida desde enclaves como el muelle, la Punta de San Felipe o la Alameda, donde se espera una importante afluencia de público.

El presidente de la asociación, Miguel Ramos, ha señalado que “esta despedida anual es mucho más que un acto simbólico; es una forma de reforzar el vínculo histórico y emocional de Cádiz con el ‘Juan Sebastián de Elcano’ y con todo lo que representa para nuestra tradición marítima”.

El programa de actividades al que se suma Cádiz con Elcano se desarrollará entre los días 7 y 10 de enero, e incluye el engalanado del muelle para recibir al buque, jornadas de visitas abiertas al público, actos culturales, conferencias y encuentros vinculados a la historia naval de la ciudad.

Dentro del programa organizado por Cádiz con Elcano, el jueves 8 de enero tendrá lugar, a las 19.15 horas, un homenaje a Álvaro de Bazán, con motivo del 500 aniversario de su nacimiento, que se celebrará en la calle Obispo Urquinaona, 5, en Cádiz. A continuación, a las 20.00 horas, está prevista la conferencia del comandante del buque escuela, José María de la Puente Mora-Figueroa, que se desarrollará en el salón de actos de la Fundación Unicaja, y que permitirá al público conocer de primera mano los detalles de la próxima travesía del emblemático navío.

La jornada central tendrá lugar el sábado 10 de enero, con la misa solemne en el Convento de Santo Domingo, el desfile de guardiamarinas y el traslado de la Galeona hasta el muelle. A las 12.00 horas se producirá la salida del buque escuela, acompañada por el canto de la Salve Marinera a cargo de la Coral de la Universidad de Cádiz y por las salvas de honor desde la Punta de San Felipe.

Ramos ha animado además a la ciudadanía a decorar balcones y calles con banderas, subrayando que “cada gesto contribuye a proyectar la imagen de Cádiz como ciudad marítima de referencia y como puerto profundamente ligado a la historia del ‘Elcano’”.

Desde Cádiz con Elcano se ha querido trasladar un agradecimiento especial a la Fundación Unicaja, como patrocinador de la asociación, así como al amplio elenco de empresas colaboradoras que hacen posible el desarrollo de las distintas actividades programadas, contribuyendo de forma decisiva a mantener viva la vinculación de Cádiz con su tradición marítima y naval.

Cádiz con Elcano es una asociación que defiende la cultura marítima de la ciudad y de la bahía de Cádiz para divulgar los valores que se aprenden navegando, tales como el trabajo en equipo, la disciplina, el espíritu de superación, el contacto con la naturaleza o la responsabilidad. La asociación ha elegido al buque escuela de la Armada Española 'Juan Sebastián de Elcano' como emblema de la misma, ya que el buque fue construido en Cádiz y zarpa cada año desde su muelle para realizar los cruceros de instrucción de los guardias marinas.