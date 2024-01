Los ecologistas rechazan la playa canina que el Ayuntamiento de Cádiz pondrá en Torregorda

La playa canina que el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que habilitará en Torregorda, al final de las dunas de Cortadura, el único arenal casi virgen del municipio, ha generado el rechazo de Agaden-Ecologistas en Acción, organización conservacionista que coordina con mucho éxito desde hace años el proyecto 'Salvemos el chorlitejo patinegro', en el que colabora el propio Consistorio gaditano, entre otros del litoral gaditano.

Desde Agaden-Ecologistas en Acción han manifestado su absoluto desacuerdo por esta ubicación porque se trata de una zona de nidificación del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), un ave amenazada en peligro de extinción, además de un área de descanso para otras aves residentes y migratorias. Entienden que acotarla en este medio natural supondrá una afección para la flora y fauna y una amenaza para la biodiversidad del complejo dunar.

Es más, argumentan que esta propuesta municipal "contradice las medidas de protección que el propio Ayuntamiento está llevando a cabo para la protección del chorlitejo patinegro y del complejo dunar".

A lo anterior añaden que una playa canina en aquel lugar quitará espacios a los usuarios que pasean regularmente por la playa y que será difícil vigilar y controlar que los posibles usuarios cumplan las normas. También consideran que un periodo de sequía como el que estamos viviendo faltará agua para los bebederos y para la limpieza de estas zonas, especialmente durante el verano.

Los ecologistas sostienen que habría ubicaciones alternativas que no causarían una afección sobre el medio natural. En este punto, desde Agaden-Ecologistas en Acción aclaran que no están en contra de la creación de una playa canina, "pero la ubicación que plantea el Ayuntamiento no es la adecuada por los motivos antes referidos".

"Desde distintos colectivos y grupos ornitológicos, ornitólogos de prestigio, asociaciones naturalistasy ecologistas, han contactado con Agaden-Ecologistas en Acción para manifestar su preocupaciónpor la ubicación de la playa canina", concluyen.

¿Dónde estará exactamente la playa canina?

El pasado 12 de enero, el alcalde de Cádiz, Bruno García, anunció que el nuevo plan de explotación de playas que se pondrá en marca durante la próxima temporada, comprendida entre marzo y octubre, contempla una playa canina que se ubicará delante de las instalaciones marítimas de Torregorda.

El alcalde dijo que esta ubicación se ha elegido en cumplimiento de las recomendaciones de Medio Ambiente, desde donde aconsejan que las playas caninas se instalen en los extremos de las playas. También porque, al no estar aquellas aguas catalogadas como de baño no será necesario prescindir ni descatalogar ningún otro tramo que sí lo sea. Además, entre una y otra zonas, habrá una franja de 'colchón' de 40 metros.

Dentro del espacio delimitado como playa canina en Torregorda se habilitará una zona 340 metros para perros que vayan con correa y otra de 125 metros para aquellos que vayan sin ella.

Este anuncio efectuado por el alcalde precedió a que se conociesen los planes de instalar otra playa canina en una franja de costa junto a la playa de Santa María del Mar que se convertiría en un arenal gracias a la construcción de otro espigón.