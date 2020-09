La azotea de la sede de la Fundación Cajasol sirvió ayer tarde de escenario para la entrega del XXIX Premio Agustín Merello de la Comunicación al periodista Fernando Santiago.

El galardón lo recibió de manos del actual presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC), entidad que organiza el certamen desde hace 29 años, y del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, que patrocina este reconocido premio.

Pulido, tras felicitar al premiado, calificó a Fernando Santiago como un hombre “libre, veraz y perseverante”, merecedor de este galardón como reconocimiento a su trayectoria en el mundo del periodismo. El presidente de la Fundación Cajasol insistió en que los premios tienen varias funciones, “entre ellas la de servir como espejo, pues cuando se reconoce a alguien se muestra a la sociedad en general cuál es el buen hacer y el buen camino y dónde se tienen que reflejar, y muchos jóvenes en el mundo del periodismo tienen en ti una señal, un faro que les alumbra en este mundo complicado de la comunicación, un mundo cambiante al que le hacen falta referentes y tú, Fernando, representas esto”.

Pulido insistió igualmente en su estrecha vinculación con la ciudad y de ahí su compromiso “con Cádiz y su provincia, no sólo en este tipo de eventos, en acción social, en emprendimiento y especialmente en cultura y sobre todo en momentos como estos en los que quizás muchas administraciones y empresas restan gastos. Pero nosotros señalamos así nuestro compromiso con la cultura”.

El presidente de la APC, Diego Calvo, tomó la palabra tras Antonio Pulido, e indicó que entre los méritos valorados por el jurado a la hora de conceder este galardón está el hecho de “ser uno de los primeros periodistas en usar un blog, Con la Venia, como vía para desarrollar su oficio, convertido en una referencia a nivel local y regional y con el que ha complementado el periodismo tradicional proporcionando información, interpretación y argumentos que ayudan al lector a entender mejor la actualidad, compartan o no el punto de vista del autor”.

Destacó Calvo que Fernando Santiago “es una personal tan libre y tan absolutamente difícil de etiquetar y con un punto de vista tan valiente que hace que despierte pasiones tanto a favor como en contra”. Tras estas palabras, el propio premiado, ya en su intervención ante el numeroso público que siguió el acto, que “siempre he trabajado en absoluta libertad”. “Sabéis que juego fuerte”, indicó Santiago, momento en el que recordó que “como consecuencia de ello he tenido varios percances, pero todo por intentar escribir en libertad”.

“Cuando me pongo a escribir, intento divertirme y que nadie se aburra”. Orgulloso, el ahora galardonado con el XXIX Premio Agustín Merello, afirmó que “he conseguido que se enfade conmigo mucha gente:la gente del Casino, los capillitas... Me divierto haciendo eso y me gusta actuar como si viviéramos realmente en un país libre”.

El premio Agustín Merello 2020 tuvo un especial recuerdo a cuando llegó a la Asociación de la Prensa hace 40 años, cuando la sede se ubicaba en Rosario Cepeda. “En ese momento había sólo diez socios, entre los que se encontraban Joaquín Moreno Ventas, Evaristo Cantero, Bartolomé Llompart, los hermanos Joly, Federico y José Joly, Quiñones Lage o Francisco Gómez Carrasco”.

Durante su intervención, tres emotivos momentos, uno cuando hizo mención de José Mari Calleja, segundo premio Agustín Merello, fallecido a causa del coronavirus;otro al hablar de su padre “que si ahora estuviera aquí habría estado muy orgulloso de pasearse con una mano en el bolsillo y un cigarrillo en la otra presumiendo de su hijo”. El tercer momento emotivo tuvo lugar, ya al final de su intervención, cuando Santiago dijo que quería dedicarle el premio “ a una persona a la que admiro mucho, una persona muy trabajadora, con mucho talento:mi hija Elena”.