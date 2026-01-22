La diócesis de Cádiz convoca una misa funeral por la tragedia ferroviaria de Adamuz

La Iglesia de Cádiz y Ceuta ha convocado una misa de funeral por el eterno descanso de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) este pasado domingo.

La ceremonia se ha fijado para este próximo martes, día 27 de enero, a las 20.00 horas en la Catedral de Cádiz y estará presidida por el administrador apostólico de la diócesis, Ramón Valdivia.

"Será un momento de oración y recogimiento en el que la comunidad diocesana se unirá para encomendar a las víctimas a la misericordia de Dios, para pedir por la pronta recuperación de los heridos, y para expresar su cercanía y solidaridad con sus familias y seres queridos", trasladan desde el Obispado, donde avanzan que durante la celebración "se tendrá un recuerdo especial para todas las personas y profesionales que intervienen en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia".

Por todo ello, invita el Obispado a los fieles gaditanos a participar en este funeral "como signo de comunión y apoyo espiritual en un momento de profundo dolor".