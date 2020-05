"Con este equipo de gobierno lo sorprendente hubiera sido que las playas estuviesen abiertas el 25 de mayo", así de tajante se ha mostrado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, tras conocer que la apertura de las playas para el baño será el próximo 1 de junio, en lugar de hacerlo el día 25, que es cuando la provincia pasará a la fase 2 de la desescalada.

Para la portavoz del PSOE de Cádiz, las playas podrían estar abiertas para el baño tal y como permite la fase 2, al igual que en otros municipios de la provincia, apelando al civismo de los gaditanos "que han demostrado con creces su responsabilidad desde el inicio del estado de alarma". "Que Cádiz hubiese podido disfrutar de sus playas desde el comienzo de la fase 2 habría sido un revulsivo para la economía local, pero el alcalde no consigue que la ciudad avance al ritmo que necesita en esta situación", ha señalado Rodríguez. "Un ritmo que es imposible de alcanzar si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el órgano de gestión de playas se ha reunido únicamente en dos ocasiones desde que comenzó el confinamiento el pasado mes de marzo", ha especificado.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía anunció el pasado 11 de mayo el decreto ley por el que Andalucía regulará la elaboración por parte de los ayuntamientos de planes de contingencia individualizados frente a la covid-19, y en el que se establecerán las medidas necesarias que permitan garantizar el uso seguro de las playas. "Otros Ayuntamientos ya han enviado esos planes de contingencia, pero Cádiz no; la falta de diligencia y de anticipación del equipo de gobierno son las razones por las que desde Cádiz no se está actuando con la celeridad que esta situación de cambio constante requiere", ha afirmado Mara Rodríguez, quien ha añadido que "la normativa cambia continuamente porque estamos viviendo una situación nueva y todas las administraciones debemos adaptarnos, pero el equipo de gobierno, en lugar de estar al 200%, como siempre va tarde y el alcalde continúa sin liderar la gestión de esta crisis en el ámbito municipal".

Rodríguez ha advertido que la apertura del baño en las playas el próximo día 25 era imprescindible para la economía local. "No es una temporada más, es la temporada determinante para salvar o no el verano de Cádiz, para salvar a la hostelería, y el alcalde de nuevo deja a Cádiz como una ciudad de segunda al no ser capaz de tenerlo todo listo para el primer día en el que se permite el baño", ha afirmado la portavoz socialista, para quien "el turismo de proximidad es el motor para mover la economía local este año", y en una ciudad como Cádiz, con una playa totalmente urbana y con un amplio paseo marítimo, la apertura de las playas "tendría que haber sido una prioridad e impulsar así a la hostelería, pero con la gestión del alcalde acabamos de perder una semana de oportunidades", ha concluido.