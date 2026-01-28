Derechos Humanos desde Cádiz: "Es una vergüenza absoluta que sigamos contando muertes de personas sin hogar"

La Asociación Por Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) insiste en denunciar que "es una vergüenza absoluta seguir contando muertos que no deberían estarlo". En esta ocasión es tras el fallecimiento la mañana de este miércoles 28 de enero de otra persona sin hogar en el centro de día Fermín Salvochea, la cuarta en solo 23 días y en este frío, lluvioso y ventoso mes de enero. "Las vidas han sido segadas por un sistema que no funciona. Cada muerte evitable es una sentencia dictada por la negligencia de unas instituciones inútiles y una sociedad que mira hacia otro lado", afirman en un comunicado.

"Es la cuarta persona sin hogar que muere en Cádiz en lo que llevamos del mes de enero. Es un terrible goteo de muertes que no se puede admitir: Manuel, Miguel, Juan Manuel y hoy conocemos la noticia de la muerte de Jorge", denuncian.

"Es una vergüenza absoluta seguir contando muertos que no deberían estarlo. Esas vidas han sido segadas por un sistema que no funciona. Cada muerte evitable es una sentencia dictada por la negligencia de unas instituciones inútiles y una sociedad que mira hacia otro lado".

"Es una aberración que una ciudad que presume de 'civilizada' condene a sus vecinos a morir de frío y lluvia o a asfixiarse bajo el sol. No es falta de recursos, es una negligencia cruel: dejar a la gente a la intemperie en este crudo invierno es una decisión política. Exigimos medidas de emergencia ya; basta de excusas mientras la gente sigue perdiendo la vida en la calle".

"Hablamos de ciudadanos con exactamente los mismos derechos que el resto, empujados al asfalto por circunstancias que podrían aplastarnos a cualquiera. No es mala suerte, la pobreza es una herencia aplastante que conlleva falta de formación y recursos que, sumada al abandono familiar, se convierte en una trampa mortal. Nadie elige la exclusión; es el sistema el que los señala, los desahucia de la sociedad y los empuja a la marginación".

"La calle mata y lo sabemos de sobra. Estamos ante una emergencia humanitaria que exige que el Ayuntamiento deje de malgastar en eventos innecesarios y vuelque todos los recursos en erradicar esta dolorosa realidad. No es falta de dinero, es una falta de voluntad política. Es cuestión de prioridades: o se invierte en salvar vidas o se sigue siendo cómplice de cada muerte. Se puede hacer y se debe hacer ya".

"Es cierto que la calle mata, pero el daño empieza mucho antes, erosionando la dignidad y la salud de la persona de forma implacable. La clave debe ser la prevención: intervenir con rapidez para evitar que el sinhogarismo se vuelva una situación crónica. Hay que ofrecer apoyo y herramientas de reintegración de manera inmediata; solo así lograremos que estas personas recuperen sus vidas antes de que el impacto de la exclusión sea irreversible".

"La APDHA reclama que el Ayuntamiento deje de eludir su deber y cumpla de una vez con la obligación de erradicar el sinhogarismo. Es una meta perfectamente alcanzable que nuestra sociedad no puede dejar pasar por más tiempo. No hay excusas: acabar con esta realidad exige una redistribución justa de la riqueza y una respuesta inmediata a las situaciones de urgencia, anteponiendo medidas prioritarias como las que se detallan a continuación:

Apertura inmediata de alojamientos de baja exigencia: Es urgente habilitar plazas para TODAS las personas sin hogar, garantizando un techo digno las 24 horas, todos los días del año, sin excepciones.

Es urgente habilitar plazas para las personas sin hogar, garantizando un techo digno las 24 horas, todos los días del año, sin excepciones. Creación de un Equipo de Calle de Salud Mental: No se puede esperar a que ellos lleguen al sistema; el sistema debe acercarse a ellos con atención especializada directamente donde se encuentren.

No se puede esperar a que ellos lleguen al sistema; el sistema debe acercarse a ellos con atención especializada directamente donde se encuentren. Creación de un segundo Equipo de Calle con capacidad real para cubrir toda la ciudad, incluyendo las zonas de extramuros, para que nadie quede invisible.

con capacidad real para cubrir toda la ciudad, incluyendo las zonas de extramuros, para que nadie quede invisible. Impulso real al programa Primero Vivienda (“Housing First”): Es fundamental acelerar este modelo para que, en un plazo breve, cada persona cuente con un hogar estable y el acompañamiento necesario para reconstruir su vida.

Es fundamental acelerar este modelo para que, en un plazo breve, cada persona cuente con un hogar estable y el acompañamiento necesario para reconstruir su vida. Comedores públicos abiertos sin interrupción: Resulta inadmisible que un servicio tan básico no esté garantizado siempre. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento deben asegurar que estos recursos funcionen los 365 días del año; el hambre no entiende de festivos ni de calendarios administrativos".

¡Es posible, hay que hacerlo ya! ¡Nadie viviendo y muriendo en la calle!"