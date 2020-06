Una ciudad es como un Belén. La desescalada ha ido sacando poco a poco sus figuritas pero aún faltaba la de vendedor de la ONCE.

Ya se sabía que el próximo lunes, 15 de junio, la Organización Nacional de Ciegos Españoles volverá a la carga con todo su ejército de afiliados y lo quiere hacer al grito de #LaIlusiónPuedeConTodo.

Este miércoles congregó ante los medios a los representantes de varios sectores de la sociedad civil y política a los que la ONCE pensaba que tenía algo que agradecer. Empresarios, sanitarios, bomberos, policías, guardias civiles, políticos de ciento y un color y tendencia se dieron cita en la plaza de la Catedral para recibir el agradecimiento de la ONCE así como de sus afiliados y vendedores.

El director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, lo quiso dar las gracias en persona, y lo hizo. Pero esta organización que ahora cumple 82 años ha querido hacerlo en forma de cupón, de manera que anunciaba ayer que ha emitido una serie de cupones “para reconocer el esfuerzo de la ciudadanía y agradecer a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra la Covid-19”. Serán 46,5 millones de cupones, “uno por cada ciudadano”, dedicados especialmente a sectores como los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agricultores y ganaderos, los transportistas, los farmacéuticos y comerciantes o los voluntarios.

“Volvemos por fin el lunes que viene a la calle y lo hacemos con más fuerza e ilusión que nunca para devolver a las calles la ilusión y la confianza, y queremos hacerlo a lo grande”, según palabras del director en Cádiz.

Estos colectivos “nos han ayudado, con su sacrificio enorme, a salvar las vidas y facilitarnos las cosas al resto de ciudadanos”. “Esta pandemia nos ha hecho ver muchas cosas –comenta Alberto Ríos–. No nos dábamos cuenta la importancia de algo tan común como nuestra rutina diaria, y ahora resulta que apreciamos las cosas más sencillas”.

Y como muestra, junto a Alberto Ríos, a un lado Ana Mestre, por parte de la Junta y, por otro, Demetrio Quirós, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz. Ambos mostraron su satisfacción por la vuelta a la calle de los vendedores de la ONCE y expresaron igualmente su agradecimiento a todas las fuerzas que, en primera línea de batalla, han luchado contra el coronavirus y que, ahora, formarán también parte de la historia de la ONCE.

También estuvo presente Milagros Rodríguez, vicepresidenta del consejo de la ONCE en Andalucía. A sus 39 años comentó a este periódico la “angustia” e “incertidumbre” con la que ha vivido el confinamiento en su condición de persona ciega. “He pasado muchos estrés, no por mí sino porque te sientes responsables de muchas gente, comenta Milagros, que reconoce haber estado, al pertenecer también a la junta directiva de la Red de Lucha contra la Pobreza, en contacto continuo con muchas asociaciones. “He recibido muchas llamadas de gente contando lo mal que lo estaban pasando muchas familias que no tenían nada que comer. Lo he vivido con mucha angustia”.