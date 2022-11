¿Cuánto cuesta alojarse en el nuevo hotel de Tiempo Libre?

El nuevo hotel Cádiz Bahía, levantado sobre la residencia de Tiempo Libre, abre este viernes sus puertas. Y la cadena Q Hoteles ha puesto en marcha desde este miércoles el proceso de reserva de habitaciones, que desde ese día estarán disponibles para los clientes, coincidiendo con la entrada del mes de diciembre y con el puente de la Inmaculada que se avecina la próxima semana (con el martes 6 y el jueves 8 como días festivos y el miércoles 7 sin ser lectivo en los colegios).

Con la activación de las reservas en la página web (www.hotelcadizbahia.com) se conocen también los precios de los habitaciones, que en los primeros 100 clientes tendrá un 25% de descuento, según anunciaba la compañía andaluza al anunciar la apertura del hotel.

Así, el precio oscila entre los 144 y los 214 euros por noche, en base a las distintas opciones posibles. Aunque si se aplica ese descuento para las primeras cien reservas, el precio quedaría en una horquilla de 108 a 160 euros en estos primeros días de apertura.

La habitación de 144 euros (108 euros si se acoge al descuento) es de categoría superior con vista lateral al mar (es decir, con vistas a la glorieta Ana Orantes, hacia donde se abre la entrada al hotel) en régimen de alojamiento y desayuno. La noche ascendería hasta los 194 euros (146 con el 25% de descuento) en caso de que se hospedaran en régimen de media pensión.

La habitación para dos personas con vistas directas al mar, por su parte, tiene un precio por noche de 164 euros (que con la promoción de apertura se quedaría en 123 euros) para alojamiento y desayuno, creciendo hasta los 214 euros si se adquiere la media pensión.

Por el momento son estas dos opciones de habitación las que ofrece el hotel para las reservas de su primer día de apertura. No obstante, el Cádiz Bahía ofrecerá también habitaciones standar, doble, junior suite, junior suite deluxe, junior suite master, junior suite premium, swin up (que son las que tienen piscina privada en la habitación) y swin up superior.