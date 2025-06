Gibraltar se ha convertido en una amenaza para el puerto de Cádiz a 120 kilómetros de distancia

Cádiz/En los últimos años se ha registrado un notable aumento en el número de cruceros que hacen escala en Gibraltar. Este crecimiento se debe principalmente a varios factores, como la mejora de la oferta turística, la ampliación de servicios portuarios y la creciente promoción de Gibraltar como destino de cruceros.

Gibraltar ha mejorado su oferta de ocio y entretenimiento, incluyendo actividades culturales, excursiones de calidad y experiencias únicas. Y este puede haber sido uno de los posibles motivos por lo que está obteniendo cada vez una mejor respuesta por parte de las navieras.

A eso se le puede unir el hecho de que el puerto de Gibraltar ha sido modernizado para atender de manera más eficiente a los cruceros, lo que facilita las escalas y la logística.

Pero no hay que negar que Gibraltar ha hecho su tarea al igual que el resto de puertos de España y ha realizado una intensa promoción como destino de cruceros, tanto a nivel nacional como internacional, atraídos por las líneas de cruceros más importantes que venden el destino Gibraltar con un especial exotismo por el hecho de ser colonia de un país que ya, precisamente, no pertenece a la Unión Europea.

Y lo mismo que a Cádiz le ha servido para lo que le ha servido, no es justo negar que Gibraltar, como punto de encuentro entre Europa y África, es un lugar ideal para los cruceros que recorren el Mediterráneo.

En resumen, el aumento en el número de cruceros en Gibraltar es el resultado de una combinación de factores que han hecho que Gibraltar sea más atractivo y accesible para las líneas de cruceros y sus pasajeros.

Más llegadas y salidas de vuelos

Gibraltar registró ya en 2011, hace ni más ni menos que 14 años, un aumento de las llegadas y salidas en avión respecto al año anterior, según reveló en aquel entonces el ministro responsable del área de Turismo, Neil Costa, durante el debate del Presupuesto en el Parlamento. El político liberal explicó que las llegadas de aviones a territorio gibraltareño se incrementaron en un 25,5% respecto al año anterior y en un 21,6% en el caso de las salidas.

Justo en ese momento se detectó un aumento en el número de escalas en el Peñón, pues pasaron un 7,74% más, de lo que se deduce que contar con aeropuertos bien conectados en un entorno cercano aumenta las posibilidades de acrecentar la promoción del puerto. Ahí, Cádiz por una parte la escasez de vuelos que se registran en el aeropuerto le está haciendo más difícil a Cádiz llegar a convertirse en puerto base. Tenemos ahí el aeropuerto de Sevilla pero éste cuenta ya con un hinterland en el que se encuentran no sólo con su propio puerto sino que cerca está el de Huelva, Málaga, Granada y, por último, Cádiz.

De acuerdo con el Consejo Europeo de Cruceros, Gibraltar está escalando puestos en el listado de principales destinos de cruceros gracias a los programas de inversión gubernamental millonaria (en libras) en los enclaves turísticos más atractivos para los visitantes. Con ese dinero se invirtió n varios proyectos que incluyen la instalación de nuevos aseos en algunos de estos enclaves turísticos, "un servicio muy necesario", la remodelación de instalaciones y obras de mejora tanto en la cueva de San Miguel, sede habitual de conciertos y otros actos, y los túneles del Gran Asedio.

Así fue el año pasado

En 2024, Gibraltar tenía programadas 227 escalas de cruceros, lo que representaba un incremento del 11% respecto al año anterior, aunque este número ha alcanzado al finalizar el período a lose los 350.000.

A su vez, La llegada de nuevas compañías y buques ha sido significativa. Por ejemplo, la línea de cruceros de lujo Explora Journeys ha incluido a Gibraltar en sus itinerarios para 2024 y 2025, con el buque Explora 1 realizando varias escalas, por lo que ya hay que contar con que las navieras de lujo observan el destino Gibraltar como uno de los potencialmente elegidos por su clientela.

A la vista de todos estos cambios se han anunciado planes para construir una nueva terminal de cruceros en Gibraltar, con el objetivo de modernizar las instalaciones y hacerlas más competitivas a nivel internacional.

Aunque Gibraltar no es un puerto base tradicional, ha comenzado a ofrecer servicios relacionados con el embarque parcial de pasajeros o tripulación, aprovisionamiento, y embarque técnico, acercándose a un modelo mixto que da más valor a cada escala. En estos territorios, el puerto de Cádiz ha llevado a cabo diversos experimentos pero no suelen perdurar en el tiempo a la vista de que, de momento, la respuesta obtenida no es la más deseada para las navieras.

Recuperación post-pandemia y posicionamiento estratégico

Tras la pandemia de Covid, Gibraltar ha trabajado para recuperar y superar los niveles de actividad anteriores, aprovechando su ubicación estratégica en la entrada del Mediterráneo para atraer a más cruceros.

En resumen, el aumento en las escalas de cruceros en Gibraltar es el resultado de una estrategia integral que combina promoción activa, mejoras en infraestructuras y una posición geográfica privilegiada, consolidando al Peñón como un destino atractivo para las principales líneas de cruceros.

Dos cruceros atracados en el puerto de Gibraltar / Andrés Carrasco

Gibraltar ha recibido un número récord de escalas inaugurales en 2024, lo que indica que muchas navieras están incluyendo por primera vez al puerto en sus rutas. Esta fidelización se logra a través de ceremonias de bienvenida oficiales, intercambios de placas y otros gestos simbólicos muy valorados en el sector. Y si, para colmo, se registra una constante presencia de buques de compañías como P&O Cruises, MSC Cruceros, Norwegian Cruise Line. Viking, Ponant, Seabourn, Explora Journeys y Royal Caribbean, algo que refuerza su papel como puerto recurrente y no solo como escala ocasional.

Aunque el Brexit generó incertidumbres, Gibraltar ha logrado mantener relaciones fluidas con navieras europeas y británicas, y ha reforzado su conexión con mercados fuera de la UE y la capacidad de Gibraltar para adaptarse a los cambios aduaneros sin perder eficiencia operativa ha sido un valor añadido.

Y más, en comparación con otros destinos mediterráneos que han enfrentado disturbios sociales o tensiones políticas, Gibraltar se percibe como un destino seguro y estable. Este factor es clave para los operadores de cruceros, que priorizan la seguridad de sus rutas. A esto se le une el hecho, siempre atractivo, de que Gibraltar ofrece condiciones atractivas para las navieras en términos de impuestos, tasas portuarias competitivas y acceso al bunkering (repostaje), lo que reduce costes operativos para los barcos. Además, las zonas de compras libres de impuestos (duty-free) son un atractivo adicional para los pasajeros que eligen esta escala.

Gibraltar encaja

En esta promoción en la que están participando todos los protagonistas, Gibraltar no lo pone complicado ya que cuenta con una historia británica y mediterránea única.Y, para colmo, tiene fácil y cercano acceso a atracciones como el Peñón, los túneles de la Segunda Guerra Mundial, y la reserva natural con los famosos monos, sin dejar de lado la posibilidad de ampliar la oferta ofreciendo excursiones a Andalucía y Marruecos desde el puerto.

Según destacan medios especializados en el sector, el puerto de Gibraltar ha demostrado a través del tiempo una alta capacidad de respuesta operativa, permitiendo escalas de última hora, desviaciones o cambios de itinerario. Esto es especialmente útil para navieras que necesitan puertos alternativos ante condiciones meteorológicas adversas o saturación en otros destinos. En ese aspecto, como en otros tantos aquí enumerados, el puerto de Cádiz no se queda atrás y ha demostrado ser uno de los muelles más solidarios y abiertos a la llegada inesperada de buques que buscan cobijo por el motivo que sea, sobre todo ante los factores climatológicos que pueden hacer peligrar la salud y la imagen de las navieras.

Las cifras de abril pasado

La Oficina de Turismo de Gibraltar ha anunciado que un número récord de cruceros hicieron escala en el Peñón durante el mes de abril de 2025. El mes pasado se registraron un total de 41 escalas de cruceros, tres de ellas inaugurales, que trajeron al Peñón a miles de visitantes internacionales.

Entre los buques que hicieron su escala inaugural se encontraban el Mein Schiff Relax y el Zuiderdam, ambos recibidos con la tradicional ceremonia de intercambio de placas para conmemorar la ocasión. Las escalas aumentaron de forma notable respecto al mes de abril de 2024, cuando Gibraltar acogió a 29 cruceros, lo que supone un crecimiento interanual de más del 41%.

De cara al futuro, Gibraltar va camino de recibir casi 240 escalas de cruceros en 2025, por encima del total de 187 del año pasado. Con una oferta mejorada de excursiones en tierra, mejoras en los servicios portuarios y nuevas asociaciones estratégicas con las principales líneas de cruceros, la GTB continúa con su empeño de convertir el Peñón en un destino destacado en todos los itinerarios por el Mediterráneo, al tiempo que mantiene su compromiso con el crecimiento sostenible del sector de los cruceros, garantizando que los beneficios económicos vayan de la mano de la conservación del patrimonio cultural y el entorno natural de Gibraltar.

El Ministro de Turismo, Christian Santos, señaló en días pasados que “este récord de abril es una clara muestra del creciente atractivo de Gibraltar en el sector de los cruceros. El aumento de las escalas de cruceros demuestra que nuestros esfuerzos por promocionar Gibraltar entre los operadores de cruceros están funcionando y que no solo atraemos más barcos, sino que estamos atrayendo el tipo adecuado, aquellos que valoran la cultura, las excursiones de calidad y el carácter único que ofrece Gibraltar. Espero dar la bienvenida a muchos más visitantes a lo largo de la que promete ser una de nuestras mejores temporadas de cruceros hasta la fecha”.

Cierto es que hasta hace unos años, muchos cruceros incluían a Cádiz en sus itinerarios y casi de manera complementaria incluían también una parada en Gibraltar, sobre todo porque allí el barco puede o podía cargarse con combustible a un precio menor que en el resto de la península. Y a eso se le sumaba el hecho de que la legislación gibraltareña permite que se juegue en el casino mientras que el puerto está llevando a cabo la escala, algo que no es posible en el resto de la UE.

Es ahí donde, no sólo los pasajeros, sino que también la tripulación que se queda a bordo suelen sacir sus necesidades ludópatas y aprovechan para darse una vueltecita por el casino del barco, por el hecho de que pueda permancer abierto durante la escala.