El colectivo de vendedores de latas ha pedido al Ayuntamiento de Cádiz que abra ya el período de recogida de solicitudes para las licencias de la temporada de playas 2020. Este grupo, que agrupa a unas cien personas, ha hecho un escrito dirigido al alcalde José María González 'Kichi' y al concejal de Consumo, David Navarro, en el que explican que, debido al estado de alarma, no se ha abierto el período porque la oficina que las lleva a cabo, la OMIC, no atiende al público en estos momentos. Aseguran que en la actualidad sólo funcionan por vía telefónica o correo electrónico y hasta ahora lo que se les informa es que no tienen ninguna orden para comenzar con el proceso.

Estos vendedores creen que desde que Cádiz entre en la Fase 1 de la desescalada, "estaremos preparados en las mismas condiciones que cualquier tienda o barraca". En este sentido, lo que proponen es que mientras que no se abre el nuevo período de licencias, se renueven las del año pasado de manera provisional. Consideran que son un colectivo "extremadamente vulnerable" y que tener un proceso de entrega de solicitudes sin que haya una fecha concreta "nos ocasionaría un daño mayor en esta dura temporada que no espera".

Eso sí, se comprometen a cumplir todas las normas sanitarias que se les imponga, desde servir con cañita las bebidas, poner unas pantallas de protección en los carros o lo que se estime conveniente "y que se cumpla el mismo protocolo de las tiendas extremando las normas de higiene".

Los vendedores piden el apoyo del Ayuntamiento y recuerda que "la predisposición" que ha tenido este equipo de Gobierno "hacia este maltratado colectivo". Así pone como ejemplo que "se nos permitió tener voz y escuchó nuestros ruegos, logrando importantes avances".