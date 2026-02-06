Un contrato de urgencia permite repartir a tiempo la ropa de abrigo a las personas sin hogar de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz está tramitando en plena época de frío y lluvias el nuevo contrato de suministro de ropa de abrigo para las personas sin hogar. Pero eso no significa que actualmente este colectivo social esté desprovisto de las prendas y materiales que hacen más llevadero el invierno. Dos contratos tramitados y firmados por la vía de urgencia han garantizado en un primer momento en noviembre de 2025 y en un segundo momento en la actualidad que las personas sin hogar estén recibiendo la atención habitual en esta época de bajas temperaturas y duras condiciones meteorológicas.

Los abrigos y materiales que se están repartiendo en la actualidad han sido posibles gracias a un contrato adjudicado por la vía de urgencia. Una fórmula con la que el Ayuntamiento ha dado solución al problema sobrevenido con la empresa que hasta septiembre de 2026 debía suministrar estos bienes destinados a las personas sin hogar.

En concreto, explican fuentes municipales que en agosto de 2024 se adjudicó el contrato de suministro para las campañas de inclemencias meteorológicas (que incluye tanto el invierno como el verano) a la empresa Distamartex S.L. con un período de duración de dos años (hasta septiembre de 2026). Pero en junio de 2025, "la empresa comunicó su extinción por motivos económicos", lo que impedía seguir cumpliendo el contrato.

Ante este revés, el Ayuntamiento procedió a la resolución del contrato, iniciando posteriormente un nuevo proceso de licitación, que es el que actualmente está en fase de recepción de ofertas (hasta el próximo día 11) y que también ha salido a concurso con una duración prevista de dos años y la posibilidad de una prórroga de un tercero.

No obstante, matizan fuentes municipales que ante la urgencia de la situación sobrevenida por la resolución del anterior contrato, se optó por la tramitación por vía de urgencia de un contrato menor en el mes de septiembre de 2025, que permitió el suministro de 55 sacos de dormir, 55 mochilas, 55 impermeables, 55 camisetas térmicas, 55 pares de guantes, 55 pares de calcetines de lana, 55 slips y 55 bragas. Todo esto fue repartido ya después que se firmara ese contrato el 26 de noviembre.

A este primer reparto le ha seguido, ahora en febrero, un segundo con las mismas exactas cantidades de ropa y elementos para la campaña del frío, que en concreto empezó a entregarse el pasado día 2 de febrero en el centro Fermín Salvochea.

De este modo, insiste el Ayuntamiento en que la atención a las personas que duermen en la calle está garantizada, en lo que a este particular se refiere; asegurando además la continuidad de esta atención de calle con el nuevo contrato formal que está ahora en fase de licitación y permitirá dar la respuesta acostumbrada cuando llegue la época de calor (en la que se reparten protectores solares, gorras o chanclas, además de ropa interior y camisetas).