El Ayuntamiento de Cádiz tramita en plenas borrascas el suministro de ropa de abrigo para las personas sin hogar

En plena situación meteorológica adversa que se prolonga en las últimas semanas en la ciudad, el Ayuntamiento de Cádiz está tramitando ahora el contrato para el suministro de ropa y material de abrigo para las personas sin hogar, confirmando así una de las críticas que la oposición está lanzando a la gestión que el gobierno de Bruno García viene haciendo respecto a esta realidad social de la ciudad y que se ha colocado en el foco de la actualidad municipal tras el fallecimiento de cuatro personas sin hogar en el período de 23 días durante el mes de enero.

Fue un día antes del cuarto fallecimiento en las calles (el 27 de enero) cuando el Ayuntamiento lanzó el procedimiento de licitación del suministro de material para las inclemencias meteorológicas, tanto para el invierno como para el verano. E indudablemente, la del invierno llega con bastante retraso, teniendo en cuenta además las diferentes borrascas que están pasando por Cádiz haciendo estragos por toda la ciudad, con la grave derivada de esos cuatro fallecimientos que ha hecho saltar las alarmas de la gestión municipal hacia este colectivo de personas que carecen de hogar y duermen a la intemperie.

Hasta el próximo día 11 de febrero, de hecho, está abierto el plazo de presentación de ofertas, para posteriormente adjudicar el contrato. Y según establece el pliego de condiciones, una vez adjudicado y formalizado el contrato, la empresa tendrá un plazo "no superior de 15 días" para presentar un catálogo de los productos incluidos en el pliego "así como una muestra de los mismos", para su validación. Y será entonces cuando el Ayuntamiento pueda hacer los sucesivos pedidos de esos productos, dando el pliego a la empresa adjudicataria un plazo de 5 días para la entrega de ese material. Es decir, que aún restan semanas (en el mejor de los casos) para poder disponer de esos recursos para las personas sin hogar.

Todo esto ocurre en plena temporada -ya avanzada, de hecho- de frío, viento y lluvia. Y teniendo en cuenta que el anterior suministro de este tipo de productos y prendas (que repite exactamente el pedido que se está licitando en la actualidad) se aprobó en septiembre de 2024, sirviendo de este modo para la campaña de invierno de ese año y siendo la que sigue vigente hasta ahora. Algo a priori insuficiente, teniendo en cuenta que se adquieren 115 productos como sacos de dormir, impermeables o camisetas térmicas cuando los censos hablan de un mayor número de personas sin hogar.

De hecho, según reconoce el propio pliego de condiciones, este contrato es de suma importancia. Y lo hace aportando un dato: "en el último censo de personas sin hogar realizado, en 2023, se contabilizaron 118 personas en situación de calle, de las cuales 46 estaban durmiendo en plazas de albergue y 72 en la calle, lo que nos indica la necesidad de minimizar los riesgos de dormir en la calle en las temporadas de frío, lluvias o calor extremo". Recuerda igualmente la documentación de este contrato que fue en octubre de 2015 cuando el Pleno del Ayuntamiento (gobernado entonces por un José María González Kichi recién llegado a la Alcaldía) aprobó el "abastecimiento de material necesario para la campaña de invierno dirigida a personas sin hogar", con lo que se intenta "garantizar para esta población la continuidad de este aporte de suministros, ampliándola a otras situaciones climatológicas adversas que se dan a lo largo de todo el año y no sólo mediante aportes durante la temporada de frío".

De este modo, el material objeto de este contrato de suministro busca "facilitar la reposición de ropa interior a las personas sin hogar, proporcionarles complementos de abrigo para combatir el frío, aportarles prendas para protegerse de la lluvia, y suministrar material para afrontar el calor intenso y la exposición a los elementos".

Para ello, el material que se debe suministrar de cara al invierno es el siguiente:

115 sacos de dormir de adultos para el invierno

de adultos para el invierno 115 mochilas de 40 litros de capacidad

de 40 litros de capacidad 115 impermeables tipo poncho con capucha

tipo poncho con capucha 115 camisetas térmicas interiores de manga larga

interiores de manga larga 115 parejas de guantes térmicos para el frío

térmicos para el frío 300 pares de calcetines de lana gruesa

Y para la temporada de verano, también incluida en este mismo pliego, se requiere lo siguiente:

115 productos de protector solar factor 50

factor 50 115 pares de sandalias cubiertas , de los números 38 a 44

, de los números 38 a 44 115 camisetas de verano , de algodón y manga corta, en diversas tallas

, de algodón y manga corta, en diversas tallas 115 gorras "tipo béisbol, con visera y transpirable"

Y para todas las épocas del año, se espera también el suministro de:

300 slips de algodón de diversas tallas

de algodón de diversas tallas 300 bragas de algodón de distinta talla.

Para todo ello prevé el pliego de condiciones un gasto de 20.480 euros al año, estando previsto en este contrato una duración de dos años, al que además se le puede sumar un tercero de prórroga.