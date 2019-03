Cómo conseguir que tu vídeo se haga viral

Para aquellas personas que no conozcan el término viral dícese de aquel adjetivo que se refiere a lo ‘perteneciente o relativo a los virus’. Pues bien, un contenido viral es aquel que se propaga por la red igual de rápido que un virus. Un usuario lo pone en circulación y los demás lo comparten de manera masiva a través de sus propios perfiles en redes o por sus propios canales de información. Incluso los medios tradicionales, como prensa, radio y televisión, se hacen eco de ello tanto en sus versiones online como en las analógicas. Digamos que “todo el mundo habla de este vídeo”.Para aquellas personas que no conozcan el término viral dícese de aquel adjetivo que se refiere a lo ‘perteneciente o relativo a los virus’. Pues bien, un contenido viral es aquel que se propaga por la red igual de rápido que un virus. Un usuario lo pone en circulación y los demás lo comparten de manera masiva a través de sus propios perfiles en redes o por sus propios canales de información. Incluso los medios tradicionales, como prensa, radio y televisión, se hacen eco de ello tanto en sus versiones online como en las analógicas. Digamos que “todo el mundo habla de este vídeo”.Es cierto que este contenido viral se hace más fuerte dentro del mundo digital. Pensad que los receptores se convierten a su vez en emisores del mismo mensaje al compartirlo con sus seguidores y estos con sus propios seguidores, y así sucesivamente.Si desde el punto de vista empresarial estás pensando en promocionar tu empresa en Internet, ya habrás oído que es imprescindible incluir vídeos dentro de tu estrategia de social media o de comunicación. Ahora bien, no vale cualquiera vídeo: lo ideal es crear uno llamativo que llegue al mayor número de personas y que este sea compartido por tus visitantes y clientes en sus propias redes sociales. Aquí os doy unas claves para alcanzar el éxito.

1. Cómo hacer que tu vídeo se viralice Lo primero que hay que hacer antes de iniciar esta estrategia es pensar en tres pasos fundamentales: crear el vídeo, subirlo a tus perfiles social media y también en el canal de YouTube. En realidad, no todos los vídeos logran hacerse virales. Eso es algo que depende de los gustos de tus visitantes y seguidores y de que ellos lo compartan.

2. Una buena idea. Mente creativa. La creatividad es y será tu valor añadido. Es lo que hará que te distingas de tu competencia y que tus seguidores se sientan atraídos por tu vídeo. Llega apelando a sus sentimientos, creando una idea de comunidad o haciendo algo totalmente distinto a todo lo anterior. El humor será tu gran aliado aunque también tu sensibilidad en ciertas cuestiones como en campañas de Navidad.

3. Ve al grano. Aunque no lo creas, el 90 % de los vídeos virales están hechos por profesionales. Se cuida mucho la producción, la calidad de la imagen, el enfoque…y sobre todo, el objetivo de que guste a todo el mundo. Para ello, debes ir al grano. Los vídeos de menos de 2 minutos son los que más visualizaciones obtienen en las redes sociales. Cuanto más breves e impactantes mejor. Los usuarios no tenemos tiempo ni para respirar y cuando consultamos las redes es para evadirnos un rato. Vivimos en la época de las prisas y el estrés, y… no nos gusta esperar. Ni siquiera por ver un contenido atractivo.

4. Promociona el vídeo. Al principio puede que no tenga el calado que esperabas y, por ello, deberás realizar una pequeña inversión para darle un “empujón” con una campaña cuidando la segmentación, los objetivos y las creatividades. A veces no basta que tengas del cliente su “me gusta” o “te siga”. Hoy día, interactuar es de vital importancia en las redes, es decir, los comentarios, los “me encanta”… todo suma.

5. Súbelo a YouTube. Te recomiendo que al subir el vídeo a tu canal:–Vigiles la calidad del vídeo. Lo recomendable, HD.–Incluyas las keywords en el título y en la descripción. –Señales la categoría del vídeo. –Añadas subtítulos y etiqueta (palabras clave).–Pongas especial cuidado al elegir la imagen principal del vídeo. –Añadas una call to action en la descripción y en el propio vídeo.

6. ¡Vamos a animar a los nuestros! ¿Cómo lo podemos hacer? Lanza preguntas o encuestas sobre tu vídeo a tus seguidores. Cuanta más interacción, mejor…que comenten y compartan.

7. No tires la toalla. Conseguir un vídeo viral no es sencillo. Es cierto que es más fácil que un contenido que cumple con estas directrices se viralice que uno que no lo haga. Al final, los consumidores tienen en sus manos la decisión de compartirlo o no y esa es la clave para llegar a más personas. No obstante, si no logras llegar a tu público, no desistas. A veces, como todo en la vida, la clave está insistir, persistir y resistir; pero nunca desistir.