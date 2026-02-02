Conferencia de Joaquín Quiñones en la AVV Segunda Aguada

La Asociación de Vecinos Segunda Aguada ha organizado una serie de charlas enmarcadas en el Carnaval de Cádiz. Este lunes, 2 de febrero, a partir de las 18:30 horas le tocará el turno al autor de comparsas Joaquín Quiñones, quien pronunciará la conferencia 'Del Mentidero a La Laguna'. Además, Quiñones estará acompañado por Angelín, a la guitarra, y 'Careca', al cante. La entrada es libre hasta completar aforo.

Dentro de las actividades culturales de la entidad vecinal, el próximo miércoles 11 de febrero, tendrá lugar la conferencia 'Carnaval de Cádiz y educación. Experiencias didácticas y buenas prácticas', de la mano de Joaquín Revuelta y Álvaro Pérez. Así, debido al temporal de lluvia y viento que azota a la ciudad, se tuvo que cambiar la fecha, prevista en un principio para el 28 de enero. La hora de comienzo será las 18:30 horas.