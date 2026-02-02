El tiempo
Conferencia de Joaquín Quiñones en la AVV Segunda Aguada

Tendrá por título 'Del Mentidero a La Laguna' y comenzará a las 18:30 horas de este lunes

Suspendida la conferencia sobre 'Carnaval de Cádiz y educación' en la AVV Segunda Aguada

Cartel de la cita en la entidad vecinal.
La Asociación de Vecinos Segunda Aguada ha organizado una serie de charlas enmarcadas en el Carnaval de Cádiz. Este lunes, 2 de febrero, a partir de las 18:30 horas le tocará el turno al autor de comparsas Joaquín Quiñones, quien pronunciará la conferencia 'Del Mentidero a La Laguna'. Además, Quiñones estará acompañado por Angelín, a la guitarra, y 'Careca', al cante. La entrada es libre hasta completar aforo.

Dentro de las actividades culturales de la entidad vecinal, el próximo miércoles 11 de febrero, tendrá lugar la conferencia 'Carnaval de Cádiz y educación. Experiencias didácticas y buenas prácticas', de la mano de Joaquín Revuelta y Álvaro Pérez. Así, debido al temporal de lluvia y viento que azota a la ciudad, se tuvo que cambiar la fecha, prevista en un principio para el 28 de enero. La hora de comienzo será las 18:30 horas.

