Detectan una camada de conejos en el descampado de la carretera de Astilleros de Cádiz

El 2020 no dejará de deparar imágenes inusuales. Se han visto delfines en la dársena comercial del puerto de Cádiz y en algunas zonas de la Bahía, ballenas donde nunca han mostrado su presencia, sin olvidar gamos y jabalíes e incluso lobos campando a sus anchas en algunas zonas de nuestra geografía española.

En días pasados, un lector de Diario de Cádiz de total confianza remitía a este periódico fotos de varios conejos corriendo en el descampado que en un futuro a medio o largo plazo se convertirá algún día en una gasolinera, sin, por fin, el plan Plaza de Sevilla echa a andar.

Este testigo ocular paseaba con su hija por la zona y se quedaron perplejos al observar la presencia de al menos cinco conejos en esa zona de la ciudad, muy cerca de las vías del tren. De inmediato sacó su móvil y tiró algunas fotos en las que, efectivamente, se puede observar esta peculiar presencia de conejos que podrían ser conejos de campo, según un veterinario consultado por este periódico.

Según esta misma fuente, el origen puede estar en la costumbre de muchos ciudadanos de dar libertad a sus mascotas en los lugares más inusitados y, posiblemente menos adecuados para asegurar la supervivencia del animal, sea cual fuera. En este caso, según el veterinario consultado, de todos es conocida la capacidad de reproducción de este tipo de animales, por lo que en poco tiempo, una simple pareja se ha podido convertir en toda una camada de conejos.

La imagen puede resultar incluso simpática pero también es cierto que por propia naturaleza de esta especie animal, los conejos tienden a crear sus madrigueras bajo las vías del tren, algo que puede poner en peligro la infraestructura.

Hace un par de años, el diario Granada Hoy se hacía eco en su web de los "estragos que causan en las infraestructuras ferroviarias de la provincia con su casi ilimitada capacidad reproductiva". Las actividades de los conejos, según el compañero de Granada Hoy, sí ponen en peligro la conexión de Almería con Madrid a su paso por la provincia de Granada, para lo que estaba prevista una batería de actuaciones como el "sellado de madrigueras con inyección de cemento, la sustitución de 1.200 traviesas y la restitución de la banqueta de balasto".

Este extremo también ha sido criticado por asociaciones en defensa de los animales, que consideran que es casi como matar moscas cañonazos por el daño que pueda provocar este sellado con hormigón de las madrigueras, sin saber si están o no ocupadas.

El propio diario El País dedicó un reportaje en abril de 2019 a esta peculiar costumbre de los conejos de campo de afincarse en zonas cercanas a las vías del tren que ha obligado a Adif a buscarse la manera de proteger sus instalaciones así como la seguridad de los usuarios de los trenes.

Aun así, esta imagen no deja de ser peculiar, aunque para detectar su presencia haga falta una buena dosis de paciencia y, si fuera posible, de amor por los animales para intentar en la medida de lo posible no causarles daños y menos cuando su presencia puede estar motivada por ciudadanos desaprensivos que deciden tener mascotas por unos días y después se dan cuenta de que no son merecedores de su compañía.

Cabe recordar que la parcela en la que han sido vistos los conejos servirán para la construcción de una gasolinera, de 546 metros cuadrados, que fue adjudicada por adif en junio de 2013. Fue adjudicataria por 740.000 euros a la empresa centro lavados Teatines sl. En octubre de 2016 se valló la zona para empezar la obra pero ante el retraso en las obra de la nueva avenida de Astilleros y en la red de servicios, agua, saneamiento, electricidad, se le dio una moratoria en la licencia de obras. Eléctrica y Aguas de Cádiz están preparando proyectos para dar servicios a esta zona.