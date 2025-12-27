Conciertos en Cádiz: Así sonará 2026

Festivales de todos los formatos, salas privadas y espacios públicos han ido desgranando sus programaciones para el próximo año durante este mes de diciembre con la intención de hacerse un hueco en la siempre ocupada agenda de melómanos y aficionados que, cada calendario, ven crecer la oferta de conciertos en la escena nacional. La ciudad de Cádiz no ha sido una excepción por lo que ya podemos hacer una primera maqueta de la banda sonora que nos acompañará en este 2026, aunque todavía quede (esperemos) mucho por sonar.

Una de las programaciones más esperadas, en vistas de su brillante debut en 2025, es la del Cádiz Music Stadium, es decir, los conciertos en el Estadio Nuevo Mirandilla que el pasado año acogieron la presencia de la diva Jennifer López. Para 2026 todavía no se ha anunciado ninguna estrella internacional, pero sí de una de las artistas pop más queridas del público nacional, Aitana, que estará en Cádiz el 12 de julio.

En este mismo ciclo ya se han anunciado los conciertos del rockero Leiva (18 de julio) y de la gira aniversario de Los Delinqüentes (4 de julio), a expensas de completar la oferta con un par de conciertos más todavía sin precisar.

Recitales de verano como los de los ya consolidados ciclos No Sin Música y Música del Mar, ambos radicados en el Muelle Reina Victoria de la capital. Para la edición 2026, la primera de estas citas se verá reducida a un solo día (15 de agosto) con las presencias de Love of Lesbian, Alcalá Norte y DenisDenis. Música del Mar, por su parte, ya ha anunciado un primer adelanto de nombres que delatan el peso de la escena urbana –RVFV (11 de julio) y Morad (21 de agosto)– y de la nostalgia –Medina Azahara (10 de julio, con Alan Nepa) y Molan los 90 (1 de agosto con Los Inhumanos, Tina Cousins y Paco Pil)–, además de la apuesta por un concierto de primavera con la gira de reencuentro de Fito y los Fitipaldis (1 de mayo).

Morad.

Este mismo escenario, el Muelle Reina Victoria, será este año el marco para un nuevo festival que, también, tira de melodías de otros tiempos, aunque más cercanos. Así, el Caribe Mix Festival (18 de julio) llevará a Cádiz a grupos como La Fiesta, Guaraná, Bea Bronchal, Lorca, Gusanito, Erpeche y La Madre del Topo.

Pero antes de pensar en un verano que, todavía, queda algo lejano, el pentagrama de 2026 se despliega desde este mismo mes de enero en diferentes espacios de la ciudad y con conciertos para todos los paladares.

En el Palacio de Congresos, uno de los enclaves que se ha ido ganando poco a poco su lugar como sala de conciertos, los tributos estarán a la orden del día en el nuevo año. De hecho, el 9 de enero será el dedicado a Michael Jackson (Michael Dancing Machine); el 23 de enero a Queen (Queen is Back) y el 31 del mismo mes a Mecano (Me Cuesta Tanto Olvidarte). Pero, además, el 24 de enero tendrá lugar un tributo un tanto especial el que De Manuel a Manuel firma el artista Manuel Lombo que interpretará en acústico su propuesta que toma las composiciones del maestro Manuel Alejandro para repasar la banda sonora de toda una generación.

Otras actuaciones musicales del año (también habrá conferencias, monólogos, ¡hasta una cita con un medium!) destacadas en el Palacio de Congresos serán las de la comparsa ‘Los Humanos de Martínez Ares (14 y 15 de febrero); el tributo a Dire Traits Brother in Band (21 de marzo); el concierto de Paco Candela (27 de marzo), la Orquesta de Cámara de Cádiz (23 de mayo) o la Galdós Ensemble (6 de junio).

El artista Manuel Lombo.

Sin salirnos de enero, podemos montarnos un circuito de conciertos por diferentes salas privadas de la ciudad. Así, si en la sala Momart se piensa en el público juvenil e infantil con Chloe de la Rosa (3 de enero) o el tributo a la auténtica revelación del año, Las guerreras del K-Pop (30 de enero); en el Soho Alternative manda el estilo punk y solidario de Punks por Palestina, una cita para colaborar con Cádiz por Palestina con las actuaciones de Punkretas, Lucky Losers, Komando Garum, Paroxismo Histériko, Inestables y Les Feüilles Mortes (17 de enero), o en el Café Teatro Pay Pay se podrá disfrutar de los conciertos de Más Madera (3 de enero), Laura B (24 de enero) o Inma Márquez y Alycristango (31 de enero).

También en la peña flamenca La Perla de Cádiz miran ya al nuevo año con el anuncio de algunas citas entre las que destaca el recital Con alma de Camarón que estará protagonizado por los cantaores Pedro el Granaíno y Antonio Reyes el próximo 24 de enero.

La agenda de febrero también tiene ya algunas fechas cerradas como el concierto de Los Yakis (con Don José como telonero) el día 7 en el Momart, el tributo a Las guerreras Kpop en el Auditorio del colegio Las Esclavas (7 y 8 de febrero) y, en este mismo espacio, la actuación de la comparsa ‘DSAS3’ de Jesús Bienvenido (28 de febrero). Además, febrero también será el mes en el que se inaugure la temporada estable del Gran Teatro Falla, que este año le da cierta continuidad al COAC con el estreno del espectáculo carnavalero Universo Cadiz de Selu García Cossío (27 y 28 de febrero).

Cartel del recital de Pedro el Granaíno y Antonio Reyes, en La Perla.

El marzo musical se vivirá también en el coliseo de la plaza Fragela con propuestas variadas como la ópera La Boheme de Puccini (día 12), el espectáculo La última folclórica de Laura Gallego (día 25), y el Concierto Extraordinario de Semana Santa protagonizado por la Coral y Orquesta de la Universidad de Cádiz (28 de marzo).

También en este mismo mes está previsto el concierto de Las Rodes en la Sala Momart (14 de marzo), el musical de La Cenicienta en Las Esclavas (21 de marzo) y la Exaltación de la Saeta en la peña Juanito Villar (27 de marzo), con la que arrancaría su programación flamenca de 2026.

En la emblemática sala de la Punta de San Felipe abril traerá al músico Juanlu Montoya (día 11), mientras que el Campus Rock de la Universidad de Cádiz llevará hasta el Edificio Constitución 1812 (antiguo Aulario La Bomba) al grupo británico Deadletter (13 de abril), y en el Gran Teatro Falla estará Gonzalo Hermida (23 de abril).

Antílopez. / Germán Mesa

La primavera se completará en el Momart con el veterano rapero Haze (23 mayo) y en el coliseo principal de Cádiz se disfrutará de una variada oferta compuesta por atractivas cita como la que será el último concierto de Antilopez (12 de mayo), el recital de El Arrebato (14 de mayo) y el concierto de Campus Jazz protagonizado por la saxofonista estadounidense Lakecia Benjamin (28 de mayo).

En el Falla, además, también se conoce hasta una de las fechas del próximo otoño, la del concierto de Andy Morales (ex Andy & Lucas) el próximo 25 de septiembre.